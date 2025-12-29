年末年始の寒暖差に要注意 “見えない危険”ヒートショック 離れて暮らす親には「最新アイテム×声かけ」の対策を
年末を迎え、厳しい寒さが続いてきた。きょう・あすは一時的に寒さが和らぐ見込みだが、大晦日以降は再び冷え込みが強まるとされている。暖房の効いた居室と浴室・脱衣所などとの温度差が大きくなりやすいこの時期、特に注意したいのが、急激な温度変化によって血圧が乱高下する「ヒートショック」だ。毎年、浴室での事故として救急搬送につながるケースも多く、専門家は早めの対策を呼びかけている。
【写真】小さいのに部屋全体を暖める「セラミックファンヒーター」５選
■寒暖差の連続が引き金 自宅でできる基本対策
ヒートショックは、暖かいリビングから寒い脱衣所・浴室へ移動し、さらに温かい浴槽に浸かるといった“寒暖差の連続”が引き金になる。古い家屋に多い断熱性の低さもリスクを高める要因で、特に高齢者が住む家庭では注意が必要だ。脱衣所に電気式ヒーターを設置する、浴室の窓に断熱材を貼るなど、まずは空間の温度差を小さくする工夫が基本となる。
一方で、離れて暮らす親の入浴環境を完全に把握するのは難しい。そこで近年注目されるのが、IoT機器や見守りデバイスを活用した「遠隔での確認」と「声かけ」だ。
老人ホーム検索サービス「LIFULL 介護」の小菅秀樹編集長は、1,500組以上の入居を支えてきた“老人ホーム探しのプロ”。豊富な施設取材やメディアでの解説経験を持ち、介護現場の実情にも精通している。
こうした現場経験を踏まえ、離れて暮らす親のヒートショック対策として有効だと小菅編集長が指摘するのが、次の3点だ。
■専門家が勧める「遠隔×声かけ」の見守り対策
●Wi-Fi機能つき温度計
脱衣所に設置すれば、家族が離れた場所から室温を確認できる。設定温度より低い場合には「入浴前にヒーターをつけて」と具体的に注意を促すことも可能だ。
●ドア開閉センサー
浴室のドアに取り付けると、入退室の状況がスマホに通知される。長時間出てこないなど、異変に早期に気付ける。
●スマートスピーカー
高齢者自身が操作しなくても、家族側から一方的に声を届けられるため、「そろそろ脱衣所を温めてね」と自然なコミュニケーションがとれる。
また、小菅編集長によると、老人ホームではすでにヒートショック対策が徹底されているという。「脱衣所に大型ヒーターや床暖房を備え、入浴時に大きな温度差を感じないよう工夫されています。自宅でも、入浴の30分前にはヒーターで脱衣所を温めておくなど、温度差を減らす対策がとても重要です」と話す。
寒さが深まるこれからの季節、家の中の見えない危険を放置しないことが家族の安全につながる。遠く離れて暮らす家族こそ、最新の見守りツールと日々の声かけを組み合わせた“二重の備え”が求められそうだ。
■寒暖差の連続が引き金 自宅でできる基本対策
ヒートショックは、暖かいリビングから寒い脱衣所・浴室へ移動し、さらに温かい浴槽に浸かるといった“寒暖差の連続”が引き金になる。古い家屋に多い断熱性の低さもリスクを高める要因で、特に高齢者が住む家庭では注意が必要だ。脱衣所に電気式ヒーターを設置する、浴室の窓に断熱材を貼るなど、まずは空間の温度差を小さくする工夫が基本となる。
一方で、離れて暮らす親の入浴環境を完全に把握するのは難しい。そこで近年注目されるのが、IoT機器や見守りデバイスを活用した「遠隔での確認」と「声かけ」だ。
老人ホーム検索サービス「LIFULL 介護」の小菅秀樹編集長は、1,500組以上の入居を支えてきた“老人ホーム探しのプロ”。豊富な施設取材やメディアでの解説経験を持ち、介護現場の実情にも精通している。
こうした現場経験を踏まえ、離れて暮らす親のヒートショック対策として有効だと小菅編集長が指摘するのが、次の3点だ。
■専門家が勧める「遠隔×声かけ」の見守り対策
●Wi-Fi機能つき温度計
脱衣所に設置すれば、家族が離れた場所から室温を確認できる。設定温度より低い場合には「入浴前にヒーターをつけて」と具体的に注意を促すことも可能だ。
●ドア開閉センサー
浴室のドアに取り付けると、入退室の状況がスマホに通知される。長時間出てこないなど、異変に早期に気付ける。
●スマートスピーカー
高齢者自身が操作しなくても、家族側から一方的に声を届けられるため、「そろそろ脱衣所を温めてね」と自然なコミュニケーションがとれる。
また、小菅編集長によると、老人ホームではすでにヒートショック対策が徹底されているという。「脱衣所に大型ヒーターや床暖房を備え、入浴時に大きな温度差を感じないよう工夫されています。自宅でも、入浴の30分前にはヒーターで脱衣所を温めておくなど、温度差を減らす対策がとても重要です」と話す。
寒さが深まるこれからの季節、家の中の見えない危険を放置しないことが家族の安全につながる。遠く離れて暮らす家族こそ、最新の見守りツールと日々の声かけを組み合わせた“二重の備え”が求められそうだ。