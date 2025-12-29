パリ五輪・陸上女子5000メートル代表として活躍した山本有真選手（25）が2025年12月25日、自身のインスタグラムを更新。「クリスマスディズニー」を楽しんだことを報告した。

「最初から最後まで幸せでしタ」

山本選手は「初めてのクリスマスディズニーに行ってきました」といい、大きなツリーをバックに撮影したショットを含む6枚の写真を投稿。「もう全部がキラキラでとにかくキラキラでした。！笑」とつづった。

また、「閉園間際に疲れ果てて乗ったカリブの海賊から出てきたところをファンの方に声かけてもらったけど、ほぼ目あいてなくて申し訳ない！」としつつ、「今回も最初から最後まで幸せでしタ」と楽しんだ様子を明かしている。

インスタグラムに投稿された写真では、ふんわりした素材のグレーのコートとワインレッドのトップスを着用。4、5枚目の写真では首からカメラを下げ、ファンキャップをかぶり、笑顔を見せていた。

この投稿には、「めちゃめちゃ可愛い過ぎますねー」「いつもキラキラしてるよ」「かわいくて綺麗で素敵です」「素敵です」「天使の笑顔」といったコメントが寄せられていた。