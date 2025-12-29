秋篠宮家の佳子内親王殿下が12月29日、31歳のお誕生日を迎えられた。佳子さまには、この1年、さまざまな面で大きな変化が見受けられたとの指摘がある。ご公務への姿勢と、ご結婚を巡ってのお考え方のありようについて詳述した【前編】に続き、【後編】では、これまで折り合いがよろしくないとされてきた母・紀子妃殿下とのご関係の変化について詳報する。母君に容赦ないお言葉を浴びせられた職員に対し、佳子さまがかけられたお言葉とは――。

苛烈なお言葉

今年9月、秋篠宮家の悠仁親王殿下が成年式を迎えられた。今年の皇室にとって最大の慶事であり、そのための準備は多忙を極めたという。

「週刊新潮」2025年7月31日号では、その様子について詳報している。

準備にご多忙な中、ご一家を切り盛りなさる紀子妃は、宮邸で日々の業務にあたる職員らに、ご指導が熱を帯びて苛烈なお言葉を投げかけられることもあったという。

さる宮内庁関係者は当時、こう証言している。

「成年式が近づくにつれ準備の作業は慌ただしくなっていきます。宮邸でも紀子さまが中心となって職員らに業務を割り振られており、ご自身が目標として定めた期限が近づくにつれ、『あれはどうなっていますか』と、しびれを切らされたご様子のお尋ねが目立っています。もし職員が『まだ目途が立たないのですが』などと答えようものなら『期日を決めたはずでしょう。何をしているのですか』と、容赦のないお言葉が浴びせられるのです」

こうした場面は、日を追うごとに増えているといい、

「紀子さまからすれば、ご自身が全体のディレクションを執らなければ何も始まらない、といった責任感に基づくお振る舞いなのでしょう。ですが当の職員らにしてみれば、いつ呼ばれてご指導を受けるのかと気が気でない。日々のモチベーションにも影響が出かねません」（前出の宮内庁関係者）

周囲の労をねぎらっておられる

秋篠宮家が皇室屈指の“ご難場”と言われてきたゆえんである。

こうした紀子妃のお振る舞いと、長きにわたって接してこられたのが佳子さま。秋篠宮家の事情を知る関係者によれば、

「佳子さまも10年ほど前までは、趣味のダンスや普段のお召し物を巡って紀子さまと激しく口論されることがありました。眞子さんの結婚に際しては一貫して姉上を支持され、そのことで紀子さまとの間に溝が生じることになりましたが、そうした時期を経て現在は達観されたご様子です」

そして、

「職員らの日頃の大変さもよくご存じで、“母はあのように周囲と接するのが難しい部分もありますので……”などと仰り、周囲の労をねぎらっておられます」

非常に珍しいケース

こうした母君との関係性の変化の現れなのか、佳子さまと紀子さまは、この夏以降、ご一緒でのお出ましが増えた。

「週刊新潮」2025年10月2日号で、宮内庁関係者が述べている。

「紀子さまと佳子さまは8月10日から私的旅行で広島県を訪問されました。戦後80年の節目にあたり、直前の7月下旬には原爆犠牲者慰霊のため、ご夫妻で広島を訪問なさっている。そこから間を置かず同じ県に連れ立って“ご旅行”されるというので、庁内でも臆測が飛び交ったのです」

さらに、

「10月2日からは1泊2日の日程で、香川県を訪問されます。10年から3年おきに開催されている『瀬戸内国際芸術祭』を視察されるのです」（宮内庁担当記者）

この催しには、寛仁親王妃信子さまが16年から4回続けてお成りになっており、

「これまで他の皇族方のご視察はありません。こうした行事に、皇嗣家からお二方がおそろいでお出ましになること自体、非常に珍しいケースだといえます」（同）

“不仲である”という印象を打ち消す

これまで折り合いがよろしくないとされてきたお二方が、行動を共にされる機会が増える。秋篠宮家にとって喜ばしいことには違いない。これについて、宮内庁OBの皇室解説者は述べている。

「悠仁親王殿下のご成長を思えば、秋篠宮家に対する世間の悪い印象に紀子妃殿下が心を痛めておられるのは理解できます。“ご一家は不仲である”といった印象なども打ち消したいと願われていることでしょう」

そして、その願いを受け止めているのが佳子さまというわけだ。

「母に寄り添うことで、一家のマイナスイメージが少しでも軽減できるなら――いずれ皇室を離れる身である佳子内親王殿下も30歳となられ、こういった心境の変化が母娘でのお出ましとして表れているのだと思います」

2025年、佳子さまに見受けられた大きなお変りよう。そのお心の中には何があったのか。そして31歳となられて迎える2026年は、果たしてどのような一年をお過ごしになられるのだろうか。

【前編】では、ご公務への姿勢と、ご結婚を巡ってのお考えの変わりようについて詳述している。姉・小室眞子さんの結婚の経緯について、佳子さまは現在、どのような感情を抱かれているのだろうか。

