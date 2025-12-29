13年後には日本の家屋の3分の1が空き家に？

11月18日に発生した大分市の海に面した集落、佐賀関の火災。焼けたのは住宅など187棟におよび、焼損範囲は山林の一部も含めて4万8,900平方メートルに達したという。この火災で浮き彫りになったのは、地域の激しい高齢化で、佐賀関の場合、火災が発生した時点での高齢化率は58.2％だったという。

それが幸いした面もあった。昔ながらの近所のつながりが残っていたために、火災の発生時に住民同士が声をかけ合い、多くの高齢者の命が救われたことだ。火災は大規模化したが、命を落としたのは1人だった。

人口7,000人弱の佐賀関に、火災発生時点で561軒もの空き家があったという（写真はイメージ）

一方、進行中の高齢社会を象徴する危険な事実も判明した。しかも、同様の問題はこれから全国に波及し、さらに加速して進むに違いないと思われる。空き家率の高さである。人口7,000人弱の佐賀関に、火災発生時点で561軒もの空き家があったという。被災した建物も4割を超える70棟以上が空き家で、このため延焼しやすかったとされる。

これを他人事ととらえてはいけない。日本の空き家率は現在、少子高齢化による人口減少を背景に増加の一途をたどっている。総務省が2024年9月に発表した2023年の住宅・土地統計調査（確報集計）によると、全国の空き家は総家屋数の13.8%を占める900万2,000戸。2018年には約849万戸だったので、5年で51万戸も増えた。30年前の1993年とくらべれば2倍である。

周知のとおり、少子化の勢いが止まる様子はまったくない。厚生労働省によると、2024年の国内の出生数は68万6,061人で、1899年に統計を取るようになってはじめて70万人を割った。2016年に100万人の大台を下回って衝撃的に受け止められたが、それから8年でさらに3割も減ってしまった。結果として、総務省による2025年1月1日時点の人口動態調査で、日本人の人口は1億2,065万3,227人と、前年より90万8,574人減少。減少数、減少率とも1968年の調査開始以来、最大となった。

野村総合研究所が2023年に発表した推計では、今後、空き家の取り壊しが進まない場合は、2038年に全国の空き家は2,303万戸に達する。これは総家屋数の31.5%にあたる。つまり、日本に建っている家の3分の1が空き家になってしまうということだ。一般に空き家率が3割を超えると、地域の治安が急激に悪化し、地域全体がスラム化するといわれている。野村総研の試算どおりに進めば、近い将来、日本全体がスラム化する危険性に見舞われることになる。

新築住宅をつくりすぎた

もっとも、すべての空き家を危険視するわけではない。賃貸用、売却用の物件が一時的に空き家になっているものも「空き家」として集計されている。別荘等の二次的住宅もそこに含まれる。

問題なのはそのほかの、使用目的がない空き家、いわゆる「放置空き家」である。これが前述の総務省による調査で、空き家全体の約4割の385万戸に達し、5年前にくらべて37万戸、すなわち1割も増加した。5年間で増えた空き家は既述のように51万戸だから、増加分の7割は放置空き家ということになる。ちなみに大分市佐賀関の空き家は、大半が放置空き家だったと思われる。

ここで立ち止まって考えてみたい。なぜ空き家がこれほど増えてしまったのか。その背景には前述のように、少子高齢化による人口減少があるが、より根本的な問題は、新築住宅をつくりすぎてしまったことにある。

人口の増加が続いた1970年代までならともかく、70年代後半から少子化の兆候が現れ、その後、明らかに人口減少時代が見通せる状況になっても、日本では新築住宅を建設する勢いが衰えなかった。

国土交通省の令和6年度住宅経済関連データによると、2023年度の新設住宅着工戸数は、持家系が45.5万戸、借家系が34.6万戸で、合計した総戸数は80万戸。2004年度の持家系71.6万戸、借家系47.7万戸、総戸数119.3万戸にくらべれば減少したものの、相変わらず高水準であるには違いない。人口が減少し、空き家が急増しているのに、年間80万戸も新築住宅がつくられているのだから、空き家は増え続けざるをえない。

サステナビリティと正反対

欧米にくらべると、日本の状況がいかにいびつであるか気づかされる。とくにヨーロッパ諸国の多くが、今後10年間の住宅需要や住宅建設見込みを推計し、それをもとに住宅政策を決めている。一方、日本はそうした推計など一切ないまま、業者または個人がつくりたいだけ新築住宅を量産しており、それがいまも毎年80万から90万戸という数字になっている。

戦前の日本は借家住まいが標準で、東京や大阪では持ち家率は1割前後だった。ところが戦後の高度成長期、豊かさの指標のひとつとして持家信仰が生まれ、人々のマイホームへの欲求を背景に、住宅建設が景気浮揚策に組み入れられた。それが今日にいたっても、すなわち人口が減少して空き家が急増する状況になっても、見直されないままでいる。

しかし、そのために日本はいま、スラム化へとまっしぐらの様相なのである。「サスティナビリティ（持続可能性）」という言葉がはやっているが、空き家が急増する状況下で新築住宅を量産することほど、サスティナビリティに反することもあるまい。

現在、2015年に施行され23年に改正された空き家対策特別措置法により、危険な空き家や衛生上有害な空き家は、行政が解体して所有者に費用を請求する行政代執行も可能になった。とはいえ、それを行うためのハードルは非常に高いと指摘されている。結果として空き家が放置されれば、地域が治安上も防災上も高いリスクを背負うことになる。一方、行政が税金を使って壊すことになれば、自治体の財政が圧迫される。

解体のしやすさという面で、木造家屋はまだいい。今後、所有者の高齢化とともに徐々に住人がいなくなるマンションが、全国に急増すると思われる。修繕費用や解体費用を集めることもできずにスラム化する危険性は非常に高く、それらを行政が解体するとなれば、自治体の財政への負担は木造家屋の比ではない。

日本全国のスラム化を防ぐために

高市早苗総理は人口減少を食い止めるための司令塔として「人口戦略本部」を設置し、その初会合で「日本最大の問題は人口減少だ」と強調した。たしかに、人口減少は食い止められるなら食い止めてほしいが、これまでの経過をみれば、なにを講じたところで人口は減っていく。したがって、少子化を止める対策を放棄してはいけないが、人口が急減するという現実を直視しないと、手遅れになってしまうことが多すぎる。

そのひとつが空き家問題であるのはまちがいない。放置すれば日本中がスラム化し、放置せずに取り壊し続けても、各地の自治体が多大な負担を背負って、住民が行政サービスの低下を強いられる。

では、どうすればいいか。具体案を示す紙幅はないが、まずは新築住宅の供給数が大幅に減るように、政府が先頭に立って誘導すべきである。ヨーロッパのように、住宅需要や住宅建設の見込みにもとづいて住宅政策を決めることは必須だろう。そのうえで、これまであたらしい住宅地に新築住宅を買い求めていた人たちを、既存の住宅地に導くための施策が必要だろう。ディベロッパーや建設会社は、既存のエリアを魅力的にするための投資をしてほしいが、それには政府が舵を切る必要がある。

そして、ディベロッパーがこれ以上、住宅地を拡大したり巨大なマンションを建てたりすることがないように導き、住宅に関してはすべて既存の開発エリアのなかで完結させ、そのエリアも将来的には縮小していく――。そんな青写真を描くことだろう。

異論もあるかもしれない。しかし、そうしなければ、日本の全国的なスラム化は免れえない。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部