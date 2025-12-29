11月7日、高市早苗首相は衆議院の予算委員会で台湾有事は「日本の存立危機事態になり得る」と答弁した。これに中国は猛反発し、日本への観光旅行や留学を自粛するよう自国民に要請、中国本土からの観光客は減少傾向を示しているようだ。しかし少なくとも東京・京都・大阪といった大都市圏では「外国人観光客の総数は依然として多い」との調査結果や報道が伝えられており、年末年始の帰省シーズンを前にXなどのSNS上では、オーバーツーリズム（観光公害）の被害を訴える投稿が今も相次いでいる。

＊＊＊

「オーバーツーリズムに起因している」と、やり玉に挙げられるトラブルは多岐にわたるが、SNSで言及される代表的な苦情の一つに「スーツケース」がある。日本人がどんな不満を持っているのか、Xから見てみよう。

《巨大スーツケースのせいで一般人の乗り降りすら支障をきたしてるのが今のオーバーツーリズム》、《地下鉄に乗ると京都駅から多くの外国人さん乗車 相変わらず大きなスーツケース2つ持って オーバーツーリズムは何にも解消して無い》、《本当にさ、外国人観光客のスーツケースは1人1個と厳しく決めて欲しい》──。

たかがスーツケース、と言う方もいらっしゃるだろう。しかし、この問題は世論を喚起する力が非常に強いことをご存知だろうか。複数のメディアが外国人観光客のスーツケースを巡るトラブルを報じただけでなく、スーツケースがもたらす“軋轢”が、企業価値を揺るがしかねない事態に発展したことさえある。

JR東海と言えば、鉄道業界だけでなく日本を代表する企業の一つだ。そんな“リーディングカンパニー”に外国人観光客のスーツケースを巡って“炎上リスク”が急浮上したことがあるのだ。

「特大荷物」を巡る苦情

オーバーツーリズムの問題に詳しいフリーライターは「特に今年9月から10月にかけて、『東海道新幹線に乗る外国人観光客はスーツケースのマナーを無視している。非常に迷惑だし、JR東海は放置して対策を講じていない』との苦情がSNSに殺到しました」と振り返る。

「苦情はSNS上であっという間に拡散しました。複数のネットメディアが相次いで記事を配信したのも、この時期にあたります。外国人観光客に対する批判として目立ったのは【1】スーツケースを新幹線の通路に置いて通行を塞ぐ、【2】自分が購入した指定席に勝手にスーツケースを置かれた、【3】背後の外国人観光客が座席と座席の間にスーツケースを置いたため、リクライニングが使えなかった──主にこの3点が中心で、この傾向は今も続いています」（同・ライター）

さらに「事前予約が必要な『特大荷物スペース』と『特大荷物コーナー』を外国人観光客は予約なしで使っている」という4点目の指摘も浮上した。

上記の3点とは異なり、この4点目は東海道新幹線の利用頻度が高いと考えられる日本人乗客が問題視する傾向が認められた。

旅慣れた日本人が「なぜJR東海は特大荷物の問題を巡ってルールを守らない外国人観光客に注意・指導しないのか」と批判を強めたというわけだ。

特大荷物「スペース」と「コーナー」

そもそも「特大荷物」について知らないという日本人も少なくなく、SNSで拡散すると一部の鉄道ジャーナリストや旅行ライターなど、新幹線の知識が豊富な“プロ”も議論に参加する事態に発展した。

ここで用語の説明が必要だろう。「特大荷物」はJR東海などが規定したもので、「縦・横・高さの3辺の合計が160センチ超250センチ以内」が定義だ。この大きさに合致するスーツケースは、一般に国際線の飛行機に預け入れる場合も追加料金が必要となるサイズで、見たことがない人がいても不思議ではないレベルだ。

次に「特大荷物スペース」と「特大荷物コーナー」は、どちらも東海道・山陽新幹線に特大荷物を置くための場所を指す。前者は7号車を除く新幹線指定席車両の最後部座席後方に位置し、椅子との間にある空間に用意されている。後者は客室と客室を結ぶデッキに設置された専用の荷物置き場のことを指す。

重要なのは「特大荷物スペース」と「特大荷物コーナー」は、日本人であれ外国人であれ、東海道・山陽新幹線を使う乗客全員の利便性を向上させるために設置されたということだ。にもかかわらず、なぜ日本人乗客から不満が殺到する事態になったのだろうか。

勝手に荷物を置く外国人観光客

先に結論を言えば、一時はSNSで厳しい投稿が相次ぎ、トラブルを複数のネットメディアが報じたにもかかわらず、これ以上の事態に陥ることなく推移している。果たして、どうやって企業イメージの毀損を回避したのか、経緯についてJR東海に話を聞いた。

「2010年代から東海道新幹線でも特大荷物の持ち込みが増えるようになりました。そして2020年には東京オリンピックの開催が予定されていたこともあり、19年に対策を講じると発表し、車両改造が不要な『特大荷物スペース』は20年から、車両改造が必要である『特大荷物コーナー』は23年から利用できるようにしました。しかし19年末から日本をコロナ禍が襲ったこともあり、東海道新幹線を利用されるお客さまは減少してしまいました」

コロナ禍の終息と共に東海道新幹線を利用する乗客は増えていく。外国人観光客だけでなく、日本人も出張や観光で新幹線を使う。ここで軋轢が生じた。

当時、「スペース」も「コーナー」も東海道・山陽新幹線の指定席と紐付く形で利用を認めていた。つまり新幹線の指定席を買う際、特大荷物の置き場も一緒に予約するというシステムだったのだ。ところが利用規約を知らない外国人観光客が、予約なしで勝手にスーツケースを置いてしまうケースが頻出してしまう。

「特大荷物コーナー」の有効活用

JR東海は日本人乗客の不満を把握し、改善のため“社会実験”の実施に乗り出す。興味深いことに実験がスタートしたのは今年7月からであり、SNSで「予約していない外国人観光客が勝手に『スペース』にスーツケースを置いている」という投稿が拡散した9月や10月よりも早かった。先手を打ったとも言えるだろう。

「『特大荷物コーナー』の利用方法を変更する試行は今も続けています。注意していただきたいのは、7号車を除く指定席の車両で、最後部座席後方にある『特大荷物スペース』は、現在でも最後部の座席指定席を購入したお客さましか利用できません。一方、客室と客室を結ぶ通路に設置している『特大荷物コーナー』は今年7月から予約の必要がない“フリースペース”にするという試行を行っているのです」（同・JR東海）

試行の手応えは感じているという。例えばスーツケースを巡るトラブルの解決策として、「特大荷物コーナー」が有効活用できるようになったからだ。

「新幹線のマナーをよく知らない外国人観光客のお客さまが、通路にスーツケースを置いてしまうことがあります。乗務員やパーサーが車内を巡回していますから、乗務員やパーサー自身が見つけた場合や、日本人のお客さまから問題の発生を教えていただいた場合でも、外国人観光客のお客さまに『「デッキ部の荷物置場」は予約不要なので、そこにスーツケースを置いてください』とご案内できるようになりました」（同・JR東海）

「LUGGAGE EXPRESS」

JR東海は東海道新幹線に持ち込まれる特大荷物の数を調査しており、現在のところは設置している「スペース」のみで需要を満たしているという。ただし、ご存知の通り外国人観光客は特大のスーツケースだけを新幹線の車内に持ち込んでいるわけではない。

スーツケースのメーカーや販売サイトの中には、大きさの目安を公式サイトなどに掲載しているところがある。それによると3辺の合計が144センチから155センチは「Lサイズ」で、131センチから139センチは「Mサイズ」だという。こうした中型・大型の荷物を複数、新幹線の中に持ち込む外国人観光客は多い。

東海道新幹線に持ち込まれるスーツケースそのものを減らしたい──こう考えたJR東海がJTBと共に11月から始めたサービスが「LUGGAGE EXPRESS」だ。これは、東京・京都間を新幹線で移動する外国人観光客を主な対象としたサービスで、彼らの手荷物を滞在先の宿泊施設や駅で預かり、新幹線の業務用室などを用いて、当日中に旅行先のホテルに配送するものだ。これにより客室内に持ち込まれる荷物を減らし、サービス利用者には、移動日にも手ぶら観光を楽しんでもらおうという狙いだ。

「外国人観光客の皆さんは日本に長期滞在する傾向が強く、そのため荷物の量が増えます。人気観光地である東京と京都の間を移動する際には東海道新幹線を使われる方が多いので、車内に多くのスーツケースが持ち込まれているというのが現状です。実のところ外国人観光客の皆さんも大量の荷物を抱えて新幹線に乗ることは大変な労力で、私たちは東京駅でヒアリングを行い、当日のホテル間荷物配送サービスのニーズを確認しました」（同・JR東海）

スーツケースは世界的な問題

滑り出しは順調で、大阪などへのサービス拡大も検討しているという。

「他にも新幹線に乗る際に守ってほしいマナーに関する啓発活動にも力を入れています。弊社のホームページに8カ国語で説明文を掲載しているほか、駅や車内、外国人観光客のための鉄道パス『JAPAN RAIL PASS』の特設ページなどで手荷物のルールなどについて解説を行っています」（同・JR東海）

ネット上では「スーツケースは荷物棚（網棚）に置け」という意見も多い。最近の東海道新幹線を利用した方はご存知だろうが、体格の大きな外国人観光客が、巨大なスーツケースを簡単に持ち上げて棚に置く光景は珍しくない。

ただし「上げられても下ろせない」と躊躇する外国人観光客もいる。大きなスーツケースが棚からはみ出していることも目立つ。危険だと不安になる乗客もいるだろう。一方、新幹線の低振動は精密機械の輸送に使われているほどだ。さらに安全のため棚は通路側が高く、窓側が低く、と傾斜している。相当な大きさのスーツケースでも落下する可能性は低いと考えられる。

スーツケースは荷物棚に置くべきか否か──JR東海は「手回り品は原則として、荷物棚などへの収納をお願いしております。お客様が安心して快適にご利用いただくためにも、特大荷物をお持ちの場合は、荷物棚に収納せず、必ず事前に特大荷物スペースつき座席をご予約のうえ、ご乗車いただきますようお願いいたします」と答える。

未来の新幹線は？

やはり超大型のスーツケースとなると棚に置くことは推奨していないそうだ。

鉄道に詳しいジャーナリストの河嶌太郎氏は「率直に言って、スーツケースの進化に世界各国の鉄道が追いついていないのが現状ではないでしょうか」と言う。

「例えば19世紀なら、富裕層は旅行する際に大量の手荷物をお抱えの運転手やポーターなどに運ばせていました。彼らが乗った豪華客船や豪華列車には手荷物を預かる充分なスペースがあり、ポーターが積み込みや積み下ろしに従事する時間的余裕もありました。しかし20世紀に入り、高速列車が大量の乗客を迅速に輸送することが社会的使命となります。この頃にトラブルが少なかったのは、当時の乗客は手荷物が今ほど多くなかったからでしょう。当時旅行や出張に持っていく大きな荷物はせいぜいボストンバッグくらいでした」

河嶌氏が重視するのは、キャスター付きスーツケースが1970年代に登場した「新しい旅行用カバン」という点だ。

「スーツケースにキャスターが付いたことで、体力に自信のない人でも大量の荷物を簡単に運べるようになりました。現在の状況が発生した背景には、LCC（格安航空）の発達や世界的な中産階級の増加などにより海外旅行が大衆化し、世界各国の観光客が大量のスーツケースを持って他国の観光地へ向かえるようになった点があります。海外から日本に来る飛行機は預け入れ荷物で対応できますが、その先の新幹線などの鉄道でネックになってしまいます。実はヨーロッパ各国の高速鉄道でも車内のスーツケース置き場の問題が起きており、日本と共通する課題を抱えています。鉄道の場合、運行会社が問題を把握しても車両の改良には数年かかる特殊な事情もあり、今すぐ抜本的な解決は難しいでしょう。現在のような状況が今後も続くとすれば、未来の新幹線車両は荷物棚などの拡充がポイントになってくると思います」（同・河嶌氏）

