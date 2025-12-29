大谷翔平投手（３１）とエンゼルスとドジャースで同僚となった左腕アンドルー・ヒーニー投手（３４）が２８日（日本時間２９日）、今季限りでの引退を自身のＳＮＳで発表した。

ヒーニーは、パイレーツから解雇後の９月上旬にドジャースに加入し、１試合で４安打３失点だった。インスタグラムでは所属した各球団でのユニホーム姿などを投稿し「私はこの時代の最高の選手たち、そしておそらく史上最高の選手の何人かと一緒にプレーしました。彼らと同じフィールドに立てたこと自体が身に余る思いです。私は一度もオールスターには選ばれず、殿堂入りするような選手でもありません。だからこそ、私が接することのできたすべてのファン、選手、コーチ、スタッフ一人ひとりに対して良い人間であれたことを願うばかりです」などとつづり、大谷からは「いいね！」の反応もあった。

１４年にマーリンズでメジャーデビューして１５年にエンゼルスに加入。１８年から２１年途中にヤンキースへ移籍するまでの約３年半は大谷と同僚だった。左腕は２２年にドジャース、２３、２４年はレンジャーズでプレーした。メジャー通算１２年で６球団を渡り歩き、先発とリリーフでチームを支え続けた。