ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』で、モグライダー・ともしげが“パニック状態”になり、溺れてしまいそうな瞬間があった。

【映像】ともしげが溺死しそうになる瞬間（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームで高野、第2ゲームではみなみかわが脱落し、第3ゲーム「逃亡欲の時間」では、水槽の中に頭を入れ、降り注ぐ落下物に耐える「堅忍水槽」というミッションが課された。小豆、ヘビ、悪臭ガス、ドライアイスといった過酷な責め苦が続いた後、5番手の挑戦者として、ともしげが水槽へ。

直後、水槽内へ水が投入され、大量のアジが…。芸人らは「うわ！めっちゃ跳ねてる！」と騒然となった。アジが暴れ回る水中でパニック状態に陥ったともしげは、なぜか大きく口を開けてしまい、シュノーケルから水が入って溺れる寸前の状態となった。この光景に小藪とせいやは「なんで口開けたん？」と爆笑した。

たまらず脱出ボタンを押し、わずか29秒でリタイアしたともしげは、荒い息をつきながら「魚が口に入りそうだったんだよ！溺死しそうだったんだから！」と弁明した。支離滅裂な行動を取るともしげに対し、せいやは「極限状態の人間って、ああなるんや（笑）」と述べ、そのリアクションに感心していた。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）