ファミマの「いちご狩り」、2026年は″白″をまとったデザートたちが勢ぞろい。12月30日から一足早く買えちゃう《編集部レビュー》

全国のファミリーマートで2026年1月6日から開催される、「ファミマの白をまとったいちご狩り」。

練乳、ミルク、クリーム、ホワイトチョコレートといった白い素材をまとい、いちごの魅力を引き出した全16種のデザートやパンなどが登場する、甘党さん必見のフェアが始まります。

なんと、そのうちの2つは、12月30日から一足早く味わうことができるんです。

見た目も味わいもワクワクが詰まってる！

12月30日発売のデザートは、いちごクリームといちごソースがたっぷり詰まった「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」（380円）と、ホワイトチョコ入りのクリームと甘酸っぱいいちごのマリアージュを楽しめる「いちごのモンブラン（メレンゲ入り）」（325円）の2種類。

いちごのイラストとピンクを基調としたパッケージからは、華やかなハッピーオーラが伝わってきます。

記者の心を惹きつけられたデザートは、メルヘンなビジュアルのモンブラン。ピンクとホワイトの色合いは、まるで童話から飛び出してきたかのようです。

雪山のように贅沢に盛られたホワイトチョコ入りのクリームは、ホッと安らぐ優しい甘さで、ふわっふわの口当たり。甘酸っぱいいちごソースが上品なアクセントになっています。

さらにスプーンを進めていくと、サクッ、ホロッなメレンゲに、ほのかにいちごが香るピンク色スポンジが出現。風味や食感に立体感を生み出しています。

グッとまとまりのある一体感があるのに、ひと口が驚くほど軽やか。これまでとは違った新しいモンブランと出合えました。

発売地域は全国。なお、一部の地域や店舗では取り扱いがない場合があります。

来週1月6日以降に発売される、いちごの新商品もお楽しみに。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな