「半月板損傷」はなぜ起きる？加齢や日常動作に潜む原因と危険なタイミング【医師解説】

「半月板損傷」と聞くと、スポーツ選手やスポーツを熱心におこなう人が発症すると思われがちですが、じつは一般の人にも多くみられる疾患です。一体半月板損傷の原因は何なのか、どのようなタイミングで起きるのか、今回は、「リペアセルクリニック大阪院」の岩井先生に解説していただきました。

監修医師：

岩井 俊賢（リペアセルクリニック大阪院）

京都府立医科大学 医学部医学科卒業。その後、京都府立医科大学附属病院、京都きづ川病院、山科病院などで整形外科医として経験を積む。2024年、大阪府大阪市福島区に位置する「リペアセルクリニック大阪院」の院長に就任。日本整形外科学会専門医・認定リウマチ医・認定リハビリテーション医。日本内科学会、日本脳神経外科学会、日本脊髄外科学会、日本再生医療学会、日本糖尿病協会、中部日本整形外科災害外科学会の各会員。

編集部

半月板損傷は、どのようなタイミングで起きることが多いのですか？

岩井先生

多くの場合、スポーツをしているとき、膝に強い衝撃が加わることが原因で発症します。特に、走る、飛ぶ、急に切り返す、ターンするなどの動作が多いスポーツでは膝に負担がかかりやすくなり、発症することが多くなります。また、山登りやハイキングなど日常的な趣味活動でも受傷することがあります。こうしたタイプを外傷性の半月板損傷と言います。そのほかにも、加齢を原因として発症することがあります。

編集部

加齢で半月板が損傷することもあるのですか？

岩井先生

はい、あります。もともと加齢によって柔軟性を失い、傷つきやすくなっているところへ、ちょっとした外傷が重なることで発症する場合もあります。そのほか、肥満や膝に負担のかかる重労働、事故などが原因で発症することもあります。

編集部

半月板損傷を放置するとどうなるのですか？

岩井先生

場合によってはそれほど痛みがないこともありますが、半月板の損傷は自然に治癒することはありません。放置すると損傷した部分がさらに拡大していき、痛みが強く生じてくることもあります。ひどい場合には急に膝の曲げ伸ばしができなくなるロッキングという状態になり、歩行が困難になることもありますし、放置しすぎると軟骨が摩耗し、変形性膝関節症を発症することもあります。そのため、半月板を損傷したら放置せず、速やかに治療を受けることが必要です。

※この記事はメディカルドックにて＜「半月板損傷」は手術なしでも治せることをご存じですか? 「幹細胞治療」のメリットと注意点を医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。