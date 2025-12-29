オクラホマシティ・サンダー vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
日付：2025年12月29日（月）
開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）
最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 129 - 104 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

　NBAのオクラホマシティ・サンダー対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。

　第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし32-29で終了する。
　第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし64-62で終了する。
　第3クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び102-86で終了する。
　第4クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び129-104で終了する。
　試合はオクラホマシティ・サンダーの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

