オクラホマシティ・サンダー vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2025年12月29日（月）

開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）

最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 129 - 104 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのオクラホマシティ・サンダー対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。

第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし32-29で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし64-62で終了する。

第3クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び102-86で終了する。

第4クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び129-104で終了する。

試合はオクラホマシティ・サンダーの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-12-29 09:05:07 更新