「お前の肌が汚いのは母親の浮気のせい」養母の暴言に絶句。親に捨てられた少女の壮絶な実話【作者に聞く】
ライブドアブログやInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を発表し、多くの支持を集めている漫画家のゆっぺさん。中でも漫画『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は、完結後に電子書籍化もされた話題作だ。
読者からは「今の時代にこそ必要な教え」「人生で一番大切なことが詰まっている」と絶賛され、涙なしには読めないと評判を呼んでいる。 今回は、実の祖母である“キヨさん”の壮絶な半生を描いた本作について、作者のゆっぺさんに制作の裏側や作品に込めた思いを聞いた。
■「肌が汚いのは母親の浮気のせい」養母による理不尽な虐待
物語の主人公は、ゆっぺさんの祖母・キヨさんだ。実父の死をきっかけに、幼くして叔父の家へ養女として引き取られたキヨさんを待っていたのは、養母による陰湿で苛烈ないじめだった。 当時は「子供は貴重な労働力」と見なされる時代であり、養女という立場も相まって、キヨさんは過剰な家事労働を強いられた。十分な食事も与えられず栄養失調に陥り、冬場の冷たい水での洗濯によって手はあかぎれだらけになってしまう。 治療すら許されない状況の中、養母はキヨさんの荒れた肌を見て「そんなに汚い肌になったのは、お前の母親が浮気しているからだ」と、耳を疑うような暴言を浴びせたという。何の罪もない少女に対し、大人が理不尽な悪意をぶつける日々。その描写は、読む者の胸を締め付ける。
■ネット検索では見つからない「生きる答え」
凄惨な過去を持ちながらも、それを周囲のせいにせず、すべてを糧にしてきた祖母・キヨさん。作者であるゆっぺさんは、そんな祖母の生き方に最大級の敬意を表している。 「ネットで検索すれば偉人の名言が簡単に見つかる現代ですが、キヨは自らの経験から生きる答えを導き出してきた人です」 自分の身に降りかかる出来事を内面に問いかけ、確固たる「自分軸」を持って生きる。それこそが、ゆっぺさんが祖母から学んだ人生の指針だという。
■「過去の自分」との対話に涙
過酷な物語の中にも、救いは存在する。ゆっぺさんが「一番好きなキャラクター」として挙げたのが、義兄(お義兄さん)だ。ユーモアにあふれ、いつもキヨさんを笑顔にしてくれた彼の存在は、地獄のような日々における一筋の光だった。 また、作画中にゆっぺさん自身が感情移入して涙したというのが、キヨさんの泣き顔のシーンや、ラストで描かれる「過去の自分との対話」だという。 実母に捨てられ、養母に虐げられた少女が、いかにして「日本一幸せなおばあちゃん」になったのか。その答えと、ラストに待つ感動の結末は、ぜひ本編で確かめてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
