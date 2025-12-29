2026年1月1日、ニューヨーク市長にマムダニ氏が就任する。イスラム教徒の移民でラッパーもしていた異色の人物だ。「民主社会主義」を掲げるマムダニ氏をトランプ大統領は「共産主義者」と敵視。民主党が強いニューヨークへの州兵派遣は。“世界一の都市”の行方を分析する。（NNNニューヨーク支局長 清田大輝）

■2026年 ニューヨークに“異色”市長が誕生

2026年1月1日、アメリカ・ニューヨークの市長にゾーラン・マムダニ氏が就任する。アフリカのウガンダ生まれで、インド系のイスラム教徒。7歳のときにニューヨークに来た移民で、ラッパーの経歴もある。34歳の若さで、まるで多様性の象徴のような存在だ。

ほぼ無名のニューヨーク州議会議員だったが、驚異的な躍進の原動力はSNS戦略にあったと言われている。

例えば、スーツ姿で1月の凍える海に飛び込んで「家賃の値上げ“凍結”」を訴えた。また、市民と握手し言葉を交わしながらマンハッタンを練り歩く様子をSNSに投稿した。

課題を吸い上げ、解決策を自ら体を張って訴えるショート動画が有権者に響き、“マムダニ旋風”を巻き起こしたのだ。

不動産サイトによると、ニューヨーク市のワンベッドルームの平均家賃は50万円以上。このような物価高に市民が苦しむ中、「民主社会主義」を自称するマムダニ氏は、「家賃の値上げ凍結」や「市営バスや保育の無料化」など社会的弱者に手厚い政策を掲げ、財源は「富裕層への増税」で捻出すると主張。反トランプを前面に打ち出してニューヨーク市長選に勝利した。

■“水と油”の大統領と市長…「敵視」から一転「共闘」ナゼ

一方、共和党のトランプ氏は「民主社会主義」を掲げる民主党のマムダニ氏を「共産主義者」と敵視。マムダニ氏が当選したら、“ニューヨーク市には必要最低限の連邦資金しか拠出しない”と警告していた。

対するマムダニ氏はトランプ氏を「独裁者」と批判。勝利演説では「トランプのような億万長者が税金を逃れ、減税を悪用してきた腐敗の文化に終止符を打つ」と非難した。

まさに“水と油の関係”の両者。2025年11月の初会談では、どんな火花が散らされるのかと注目されたのだが…。

なんと、トランプ氏が「彼が良い仕事をすると確信している」と持ち上げると、マムダニ氏も「市民に手頃な価格を届けられるよう、共に働くことが楽しみだ」と応じるなど、一転して融和ムードに。物価高対策などで「共闘」を演出した。

その理由についてアメリカの政治メディア・ポリティコは、ホワイトハウス関係者の話として「いずれマムダニ氏が失敗したときに、『トランプ氏に妨害されたから…』と言われたくないからだ」という見方を紹介している。

■“軍隊”派遣は…2人の今後と“世界一の都市”の行方

さらに気になるのは、ニューヨークに州兵が派遣される可能性だ。というのもトランプ氏はこれまで、不法移民による犯罪取り締まりを名目にロサンゼルスや首都ワシントン、シカゴ近郊などに州兵を派遣。ニューヨークについても派遣の可能性を示唆していた。

実は会談後、マムダニ氏はNBCの番組で注目すべき発言をしている。犯罪は抑制されていて、州兵は不要だと大統領に釘（くぎ）を刺したと明らかにしたのだ。ただもちろん、筆者がニューヨークで暮らしていて“軍隊”が必要なほど治安が悪くなっていると感じることはなく、世界中からの観光客は安全にクリスマスを楽しんでいた。

では2026年、ニューヨークへの州兵派遣はありうるのか。アメリカ政治に詳しいマウント・セント・ビンセント大学助教で弁護士の“JC”・ポランコ氏は「犯罪が増加しエスカレートする状況になればトランプ大統領は実際に州兵を派遣するだろう。しかし現時点では、マムダニ氏が問題に対し、より『穏健な姿勢』を示し、ニューヨーク市警と協力するなどしているので、その可能性は低い」と話す。

一方、今後の2人の関係については「非常に敵対的にならざるをえないだろう。なぜなら（2026年に）中間選挙があるからだ」と指摘。「共和党と民主党で最も原理主義で過激な人物と言えば、誰もがこの2人を思い浮かべる。この2人が2026年の選挙戦の焦点となる」と分析する。

世界経済の中心で、移民やLGBTQに優しい街、ニューヨーク。政治対立の犠牲にならず、“包容力”のある都市であり続けるよう、2026年もトランプ大統領の言動をしっかり伝えていきたいと思う。