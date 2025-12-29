ºäËÜÍ¦¿Í¤¬¸ì¤ë¡ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡ÉÅÄÃæ¾Âç¡Ö¼å¤¤ÉôÊ¬¤Ï°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡Ã£À®¤Ë»É·ã
»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡£°Î¶ÈÃ£À®¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢Â¦¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ì©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¥ª¥Õ¡£¿·¶ÃÏ¡¦µð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï¡¢¡ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡ÉºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ÈºÆ²ñ¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÌÁÍ§¤ÈºÆ¤ÓÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜÁª¼ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸»þÂå¡£¡ÖÈôµ÷Î¥¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Âç¤ÎÊý¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¡¢2¿Í¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁ´Á³¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¾ï¤Ë¾å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï2008Ç¯¤Ë¥×¥í½éÂÐÀï¡£ºäËÜÁª¼ê¤Ï18ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Âç¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£
¤È¤â¤ËÀï¤¤¡¢°Î¶È¤òÎÙ¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢2·³¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¼å¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï9·î30Æü¤Î¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤Ç¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¡£¡Ö¡Ê¤Þ¤µ¤«¤½¤Î»þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬200¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ë»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¼«Ëý¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¡Ê¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¡ËÎ©¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤â¤Ë38ºÐ¤È¤Ê¤ëÍè¥·¡¼¥º¥ó¡£ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï201¾¡¤Ø¡¢ºäËÜÁª¼ê¤ÏºÆ¤Ó¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ø¡¢¸ß¤¤¤ÎÄ©Àï¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£