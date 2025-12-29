＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞

第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞が28日に発表された。

◇ ◇ ◇

日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞で受賞者に贈られる盾には、故黒澤明監督が描いた絵コンテがレリーフ（浮き彫り）として使われている。同監督が90年の映画「夢」のために描いた絵コンテで、主人公の「私」が天使に手を取られて飛翔（ひしょう）する構図。映画には登場しなかった幻のシーンで、95年の第8回からこの盾が贈られている。

◆選考会 11月22日に東京・築地の日刊スポーツ本社で実施。選考対象は昨年12月〜今年11月の公開作品。

▼選考委員（敬称略、50音順）

石飛徳樹（映画評論家）、伊藤さとり（映画パーソナリティー）、笠井信輔（フリーアナウンサー）、神田紅（講談師）、河内利江子（石原音楽出版社）、駒井尚文（映画．com編集長）、品田英雄（日経BP総研客員研究員）、寺脇研（映画評論家）、橋本亮（共同通信記者）、服部宣之（テレビ朝日ストーリー制作部長）、福島瑞穂（参院議員）

▼日刊スポーツ選考委員

相原斎（映画大賞事務局）、中島正好（文化社会部次長）、村上幸将（同映画担当）、松浦隆司（西日本映画担当）