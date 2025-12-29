中谷潤人VSエルナンデス

ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）は27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、スーパーバンタム級ノンタイトル12回戦に臨み、WBC世界同級10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）を3-0（115-113×2、118-110）判定で下した。異国の地で迎えた転向初戦、苦戦を強いられたが、ぶれない精神とファンとの思いを胸に勝利をもぎ取った。戦績は27歳の中谷が32勝（24KO）、25歳のエルナンデスは20勝（18KO）1敗。

過酷な12ラウンドを制した。中谷は初回、ジャブとストレートを組み合わせ、手数を重ねた。2回、3回と足を使いながら左右のアッパーを放ち自身のボクシングを構築していく。5回は果敢に攻め立てるもボディーを浴びた。距離を取ろうとしたが、前進を続けるエルナンデスに詰められ被弾を増やした。

上げたばかりの階級の壁は想像以上に厚かった。アッパーを浴びせても決定打にはならず。ロープ際に追い込まれ、クリンチで逃げる場面もあった。「積み上げてきたものを一発で崩される可能性がある」と警戒していた通り、激闘は最終12回まで持ち込まれ判定へ。ジャッジ2者が2点差、1者が8点差をつけ、中谷を支持。3-0の判定勝ちをもぎ取った。

試合後、転向初戦を振り返り「すごくタフな試合だった。最後まで切らさずにファイトできたのが勝因」。右まぶたを青黒く腫らし、デビュー32戦無敗を死守した。「この試合を糧に、スーパーバンタム級にアジャストしていく」と気持ちを前に進めた。

強さの源泉はリング以外にもある。今年の9月、都内でトークショーを行い、約200人のファンと交流した。ハイタッチを交わしてイベントを終えると「信じてついてきてくれる方が増えているのを感じます。その気持ちがあるから僕自身も頑張れる。目で見させていただいた皆さん以外にも届けられるようなファイトをしていきたい」と話していた。

世界が注目する井上尚弥とのビッグマッチ

日本のボクシング界において歴史的一戦が実現しようとしている。言うまでもなく世界トップレベルの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と中谷。サウジアラビアの地においても世界中から熱い視線が注がれた。権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」が、メディアデー中にインタビュー形式の対談を企画。繊細な時期にもかかわらず、中谷は「プロモーションとしては盛り上がるというのは分かっている。自分自身はエルナンデス選手に対して調整している」と冷静だ。

来年5月に2人の対戦が計画されていることもあり、メディアからはビッグマッチについての質問が相次いで寄せられた。井上と比較されることも多いが「自分自身しか味わえない時間だと思っている。そこは存分に楽しんでいます」と周囲の喧騒はよそに、どこまでも自然体だった。

また、27日の試合直前に、井上が来年5月にフェザー級に階級を上げる可能性があることを自ら告白。ビッグマッチは一時「白紙」の可能性も示唆されたが中谷の視線は揺るがなかった。

「僕自身はパウンド・フォー・パウンド（PFP）ナンバーワンになる。そしてこの階級で世界チャンピオンになるという目標で上げてきている」

その目標の通過点に井上という壁が立ちはだかることも確かだ。リヤドでの興行で勝利を収めた2人。井上は中谷との試合を「そりゃもうやりましょうよ」と改めて明言。世界が待ち望む一戦が間近に迫る。



