戦時中のアメリカで10万人を超える日系人が、強制収容されたことをご存じでしょうか。その収容所跡地に野球場が作られ先日、試合が行われました。歴史を語り継ぐ戦後80年のプレイボールです。

秋の名古屋を彩る恒例行事「名古屋まつり」。そのパレードに、ひときわ目立つドレスをまとった女性たちが。



彼女たちは、名古屋市の姉妹都市、アメリカ・ロサンゼルスの「日系アメリカ人」。その中でも2025年の「クイーン」に選ばれたのが、日系人のキミ・ルックさん25歳。

（キミ・ルックさん）

「日系人や姉妹都市を代表して名古屋に来られるのは光栄です」

「祖父は強制収容所で医師をしていた」

キミさんは医学部卒業後、医師を目指しています。

医学の道を志した思いは、80年前の「あの戦争」に。



（キミさん）

「私の祖父は“マンザナー強制収容所”で医師をしていました。当時は設備が乏しく、レントゲンの現像も自分で行っていたそうです」

祖父のトム・ワタナベさんは第二次世界大戦中、日系人の強制収容所で医師を務めていました。



太平洋戦争中、日本にルーツがあるというだけで、強制収容所に入れられた11万人を超える日系人。戦後80年を経て、彼らの思いを伝える取り組みがあります。

財産は“実質没収” 夏は灼熱 冬は氷点下

ロサンゼルスから北へ約300キロ。山々の麓に広がる荒野に、マンザナー強制収容所の跡地はあります。



（矢野司記者）

「私はいま第2次世界大戦中、日系人１万人以上が収容された、マンザナー強制収容所の跡地に来ています。11月で風はとても涼しいんですが、日差しが肌を刺すように照りつけ、痛みを感じます」

ここには1万人以上の日系人が潜在的な危険として強制収容され、財産は実質没収、粗末なバラック建ての家で夏は灼熱の砂嵐、冬は氷点下の中、過酷な生活を強いられました。

もう一度 日系人による“ベースボール”を しかし…

そんな中、人々の心の拠り所だったのが、「ベースボール」。野球でした。マンザナーだけで100以上のチームが作られ、頻繁に試合をしていた記録が残っています。



（ダン・クワンさん）

「強制収容所で人々は『おまえは本当のアメリカ人じゃない』『アメリカ人の顔ではないからだ』と言われてきたんです」



荒れ地にベースを埋め込んでいたのは、アーティストのダン・クワンさん70歳。

母親のモモさんが戦時中マンザナーに収容されていました。戦後80年の今年、もう一度ここで、日系人で集まってベースボールをしようと。そのために、グラウンドを再建したのです。



（レーガン大統領･当時 1988年8月）

「日系アメリカ人の強制収容は、過ちだったと認識しなければなりません」

戦後40年余り経って、アメリカ政府は正式に当時の強制収用を間違いだったと認め、謝罪と補償を行いました。しかし、ダンさんは複雑な思いを抱いています。



（ダンさん）

「補償の金はどうでもいい。『自分たちが間違っていた』という政府の謝罪こそ大事なんだ」



2年の歳月をかけて、野球場を再建。盛大に野球大会を行う予定でしたが…

ダンさんが用意したユニフォームやベース…

（トランプ大統領 ことし9月）

「政府閉鎖の間に人員削減など、民主党にとって好ましくないことも実行できる」

トランプ政権と野党の対立で予算が成立せず、政府機関の一部が閉鎖に。マンザナーの収容所跡地も国の施設のため、大会は延期になりました。



ダンさんの自宅を訪ねると…



（ダンさん）

「大会で着るはずだったユニフォームです。私が1つずつアイロンがけしたんですが…キャンセルです。しまうために袋詰めします」

当時を再現したユニフォームには、一人ひとりのネームタグ。昔ながらのベース。すべてダンさんが準備してきました。



（ダンさん）

「ベースボールは収容された人々にとって“普通の生活”を感じられる唯一の時でした。自分たちがアメリカ国民である自覚が芽生えるんです」

大会は練習試合に変更 試合の名前は「ガマン」

大会が予定されていた当日。日の出前、車に野球道具を積み込んで家を出たダンさん。



大会は中止ですが、練習試合はすることにしました。80年の節目の今年、語り継ぐためにもベースボールは何としてもやりたい。そんな思いが…

（ダンさん）

Q.今日の練習試合に名前をつけるなら？

「（日本語で）ガマン」

「グラウンド上で『歴史の悲しみ』と『野球ができる喜び』が混ざり合う。選手にとっては、とても特別な体験になるはずです」

片道4時間かけて到着。早速キャッチボールが始まります。



そして、プレイボール。

“夢が叶った試合” 戦後80年目のプレーボール

熱のこもったプレー。集まった日系人みんなの思いは…



（アルヴィン・ヤノさん（51））

「『夢がかなった試合』かな。たとえ戦時中でも野球は、人々の心を1つにしたんです」

（ローガン・モリタさん（24））

「『追憶の試合』です。親戚のジム・モリタは99歳で収容中にピッチャーをしていたんです」

24歳のローガンさんの親戚、ジム・モリタさんは99歳。戦時中マンザナーでプレーしていた、最後の生存者といわれています。



（モリタさん）

「（マンザナーは）家族の歴史であり、光の当たらなかったアメリカの歴史です」

大谷選手たちの活躍は「勇気づけられる」

強制収容の中、日系人の救いだったベースボール。

戦後80年が経ち、アメリカではいま日本人が目覚ましい活躍を見せています。地元の日系人には特別な思いが…



（ドジャースショップを営む ルミ・フジモトさん）

「過去の日系人が受けたつらい経験に、今こそ目を向けるべきです。そのためにベースボールは完璧な舞台なんです。佐々木朗希・山本由伸は大谷翔平に並ぶほどアメイジング。日系人コミュニティーがこれほど勇気づけられることはありません」

（ダンさん）

「マンザナーは『国家は間違える』ことと『過ちを繰り返してはいけないこと』を教えてくれます」



Q.80年前の選手たちに伝えたいことは？

「『心から尊敬しています。私たちに与えてくれた希望を引き継いでいきます』と伝えたいです」

この数日後、ダンさんはロサンゼルスの空港にいました。日本の大学で、マンザナーベースボールの講演をするのだといいます。



（ダンさん）

「日系人が経験してきた差別には、決して光が当たってこなかった。学生だけでなく、全ての人に知ってほしいです」



アメリカの日系人にも暗い影を落とした戦争。収容所跡に復活した野球場は、その不条理と闘った人々の歴史を今に伝えています。

CBCテレビ｢報道のチカラ｣ 2025年12月26日放送より