↑折りたたみiPhoneの模型ができた！（画像提供／Subsy／MakerWorld）

アップルからの投入が噂されている、「折りたたみiPhone」。こちらの模型を自分で作成できるデータが、海外から登場しました。

MakerWorldに3DデザイナーのSubsy氏がアップロードしたデータでは、折りたたみiPhoneを自分で3Dプリントすることができます。同氏は「最近流出した折りたたみiPhoneのCAD図面に基づいている」と主張していますが、どうやらこれはすでにある噂から作成されたデータのようです。

折りたたみiPhoneは開いた状態で約7.76インチ、閉じた状態で約5.5インチのディスプレイを搭載すると噂されています。今回の3Dプリントデータは折りたたみiPhoneのサイズ感を知ることができますが、カメラやヒンジのデザインは、これとはかなり異なる可能性があります。

折りたたみiPhoneは2026年秋の投入が噂されており、より正確な寸法やCADデータは徐々に明らかになってくるでしょう。アップル初の折りたたみデバイスの動向から目が離せません。

Source: MakerWorld via MacRumors

