Image: Keychron

ついにカウントダウン開始です。

Keychronとギズモード・ジャパンが共同開発したトラックボール「Nape Pro」。 クラウドファンディング終了まで、残り3日となりました。

【Keychron×GIZMODO】Nape Pro 10431円 2025年12月31日までの購入価格（13%OFF） CoSTORYで購入

一見ユニークな形ですが、実は理にかなったトラックボールツールなんです。 まだ迷っている方へ、このデバイスの愛すべきポイントをサクッとおさらいします。

手を動かさない「楽さ」を知ってほしい

キーを割り当てる、Keychron Launcherの画面

キーボードを打っている最中、マウスに手を伸ばすのがちょっと億劫になること、ありませんか？ Nape Proなら、ホームポジションに手を置いたまま、親指だけでカーソル操作が完結します。

また、よく使うショートカットキーを好きに割り当てることができるのも魅力。 この「動かなくていい」感覚、一度慣れるといつものPC操作がとても快適になるはず。

信頼しかないKeychronクオリティ

Image: Keychron

毎日触れるものだからこそ、指先の「気持ちよさ」には妥協したくないですよね。 クリックした時の「コトコト」という心地よい感触や、思った通りに動く高精度なセンサー。 世界的なキーボードメーカーが手掛けただけあって、ハードウェアとしての完成度にも期待が高まります。

そして何より、一番お得に手に入るのはクラウドファンディング期間中の今だけ。 「慣れるかな？」と心配する時間さえも、新しいガジェットを迎える魅力のひとつです。

新しい「相棒」を迎え入れるなら、間違いなく今がベストタイミングと言えるでしょう。