¥Õ¥³¥¯À¸Ì¿¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡ÖÇ¯´Ö¤Ë»ÙÊ§¤¦½»Ì±ÀÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î20Âå¡Á50Âå¤ÎÃË½÷(100Ì¾¤º¤Ä)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú2025Ç¯12·îÈÇ¡Û47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î½»Ì±ÀÇÇ¯³Û¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ö½»Ì±ÀÇ¤òÇ¯³Û¤¤¤¯¤é»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¡×¤¬36Ëü6,234±ß¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»³¸ý¸©¡×¤Ç15Ëü4,167±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï20Ëü7,702±ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï20°Ì¤Î¡Ö»°½Å¸©¡×(21Ëü909±ß)¤È21°Ì¤Î¡ÖµÜ¾ë¸©¡×(20Ëü7,692±ß)¤È¤Î´Ö¤Î¿ôÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·îÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï20Ëü3,674±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤è¤êÌó4,000±ß¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Á´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦Âè1°Ì¡¡ÅìµþÅÔ¡¡366,234±ß
¡¦Âè2°Ì¡¡Ê¡²¬¸©¡¡302,459±ß
¡¦Âè3°Ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¡278,462±ß
¡¦Âè4°Ì¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡267,021±ß
¡¦Âè5°Ì¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡256,557±ß
¡¦Âè6°Ì¡¡°¦ÃÎ¸©¡¡251,667±ß
¡¦Âè7°Ì¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡239,552±ß
¡¦Âè8°Ì¡¡ÆàÎÉ¸©¡¡236,957±ß
¡¦Âè9°Ì¡¡ºë¶Ì¸©¡¡235,606±ß
¡¦Âè10°Ì¡¡ÂçºåÉÜ¡¡229,104±ß
¡¦Âè11°Ì¡¡ÀéÍÕ¸©¡¡222,464±ß
¡¦Âè12°Ì¡¡¼¢²ì¸©¡¡222,115±ß
¡¦Âè13°Ì¡¡ÆÁÅç¸©¡¡221,324±ß
¡¦Âè14°Ì¡¡ÏÂ²Î»³¸©¡¡218,519±ß
¡¦Âè15°Ì¡¡¹âÃÎ¸©¡¡218,056±ß
¡¦Âè16°Ì¡¡Ê¡°æ¸©¡¡215,873±ß
¡¦Âè17°Ì¡¡²¬»³¸©¡¡215,441±ß
¡¦Âè18°Ì¡¡»³Íü¸©¡¡212,712±ß
¡¦Âè18°Ì¡¡µþÅÔÉÜ¡¡212,712±ß
¡¦Âè20°Ì¡¡»°½Å¸©¡¡210,909±ß
¡¦Âè21°Ì¡¡µÜ¾ë¸©¡¡207,692±ß
¡¦Âè22°Ì¡¡´ä¼ê¸©¡¡207,143±ß
¡¦Âè23°Ì¡¡¼¯»ùÅç¸©¡¡203,390±ß
¡¦Âè24°Ì¡¡ÀÄ¿¹¸©¡¡195,968±ß
¡¦Âè25°Ì¡¡°¦É²¸©¡¡194,531±ß
¡¦Âè26°Ì¡¡º´²ì¸©¡¡194,286±ß
¡¦Âè27°Ì¡¡°ñ¾ë¸©¡¡191,912±ß
¡¦Âè28°Ì¡¡Ê¡Åç¸©¡¡190,441±ß
¡¦Âè29°Ì¡¡¹Åç¸©¡¡190,260±ß
¡¦Âè30°Ì¡¡¿·³ã¸©¡¡186,441±ß
¡¦Âè31°Ì¡¡ÆÊÌÚ¸©¡¡185,455±ß
¡¦Âè32°Ì¡¡µÜºê¸©¡¡185,246±ß
¡¦Âè33°Ì¡¡ÀÐÀî¸©¡¡185,075±ß
¡¦Âè34°Ì¡¡²Æì¸©¡¡182,813±ß
¡¦Âè35°Ì¡¡ÂçÊ¬¸©¡¡182,727±ß
¡¦Âè36°Ì¡¡Åçº¬¸©¡¡182,540±ß
¡¦Âè37°Ì¡¡¹áÀî¸©¡¡180,508±ß
¡¦Âè38°Ì¡¡´ôÉì¸©¡¡178,182±ß
¡¦Âè39°Ì¡¡ÉÙ»³¸©¡¡177,941±ß
¡¦Âè40°Ì¡¡Ä¹Ìî¸©¡¡175,000±ß
¡¦Âè41°Ì¡¡·§ËÜ¸©¡¡174,138±ß
¡¦Âè42°Ì¡¡»³·Á¸©¡¡167,742±ß
¡¦Âè43°Ì¡¡Ä¹ºê¸©¡¡166,667±ß
¡¦Âè44°Ì¡¡Ä»¼è¸©¡¡165,152±ß
¡¦Âè45°Ì¡¡·²ÇÏ¸©¡¡165,079±ß
¡¦Âè46°Ì¡¡½©ÅÄ¸©¡¡157,759±ß
¡¦Âè47°Ì¡¡»³¸ý¸©¡¡154,167±ß
¤Þ¤¿¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Á´ÂÎ¤Î½»Ì±ÀÇÊ¿¶ÑÇ¯³Û»ÙÊ§³Û¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö10Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×(1117·ï)¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤ËÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö10Ëü±ß¡Á20Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×(753·ï)¡¢¡Ö20Ëü±ß¡Á30Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×(397·ï)¤ÈÂ³¤¡¢¡Ö70Ëü±ß°Ê¾å¡×»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï76·ï¤À¤Ã¤¿¡£
