全部気になるぅぅぅーーー！【業務スーパー】マニアも絶賛の「食品」をチェック

夕食のおかずやおやつに役立ちそうな【業務スーパー】の「食品」をチェック！ おかずの品数を増やしたいときの足しになったり簡単に調理できたり、便利な食品が豊富にラインナップされています。いざという時のためにまとめ買いしておくのも良いかも。今回は業スーマニア達も絶賛した、一度は試したくなりそうなイチオシの食品をご紹介します。

ふっくらとした身が味わえそうな「広島産かき」

@racco_clubさんが「めっちゃおいしいです」と絶賛したこちら。1袋に広島産のかきが400gも入っており、加熱して食べられます。中粒の身で満足感も得られそう。フライにすればメインディッシュが完成。レモンやソースなどで味変しながら美味しく食べられそうです。

調理いらずが嬉しい！「ジャーマンポテトサラダ」

調理いらずでササッと用意できて、慌ただしい食事の支度の時短にもなりそうな「ジャーマンポテトサラダ」。@racco_clubさんは「このシリーズで一番美味と思います」と絶賛。コクのある濃厚感も期待できそうです。アレンジ料理も楽しんでみて。

おやつにおすすめの「さつまいもボール」

小腹が空いた時のおやつに良さそうなこちらは、コロンとした形の食べやすい「さつまいもボール」。油で揚げるほか、たこ焼き器でも調理できます。@odangosyufuさんは「もっちり生地に甘い芋餡がたまらない」と絶賛。お芋のほっこりとした優しい風味にも癒されそうです。みんなで集まるパーティーシーンにもおすすめ。

具材が足りない時のかさ増しに！「花枝丸（ホァジーワン） いか団子」

「ぷりぷり食感で美味しい」「色々使えて便利」と@odangosyufuさんが絶賛したこちらも必見。具材が足りない時のかさ増しに使えそうな団子は、いかの旨みもほんのりとプラスできそうです。電子レンジで温めるだけで食べられるほか、鍋の具材や、油で揚げても美味しく食べられるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@racco_club様、@odangosyufu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino