結成41周年を迎えたベテランロックバンド「ニューロティカ」のベース・KATARUが26日、自身のインスタグラムを更新し、ライブ中に流血したことを明かした。タバコをくわえて、左肘の傷から腕にかけて血が流れ落ちている画像を掲載してケガを負ったことを伝えた。



「荻窪のTOP BEAT CLUBＴでレディオキャロラインと2マン!いろいろなんかえらい事になって流血だぜベイビー!」とロックな報告。「あっちゃんはワンカップ飲んで酔拳だし、今年最後のライブはオモシロ過ぎでしたね!今年もたくさんの応援ありがとうございましたー!」とボーカル・ATSUSHIが酔っ払っていたことも暴露した上でファンに感謝し「肘と背中が超痛えし!」と付け加えた。



27日には、左腕をギプスで固定し困り顔をしたショットを投稿。「心配かけちゃってすみません。」と謝罪した上で「昨日のライブ時に真後ろに転倒して背中と肘を痛打。切れて出血した左肘なんですが、傷が小さかったんで血はいっぱい出てたけど気にせずに打撲の方を心配してました。」とケガをした状況を説明した。



さらに「でも帰宅してから痛くて眠れないほどになり、たまらず朝から病院にきました。」と報告。「傷は小さいけど深くて、それが化膿してしまってたので切開して洗浄と消毒。これが痛くてまいっちんぐ。傷口パックリ開いたまま軽いギプスみたいなのされて固定。肘曲げちゃ絶対ダメって、これじゃベース弾けないじゃんか。」と治療についても説明した。「そして化膿どめの点滴して薬もらってやっと今日は終了。縫合は明後日なんで、それまでこのままですって。」と嘆きながら伝えた。



フォロワーからは多くの「お大事にしてください」というお見舞いコメント。「血が沢山出てたから心配でした」「最悪の事態にぬらなくて良かったです、早く完治しますように!!!」「ずっと忙しかったお手々にお休み指令が下ったということで…この機会にちゃんと休ませてあげてくださいね」といたわる声もあった。



