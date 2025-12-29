ファミリーマートが、いちごの魅力を最大限に引き出した「ファミマの白をまとったいちご狩り」を開催！

練乳、ミルク、クリーム、ホワイトチョコレートなど「白」の素材をまとった全16種類のデザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子などがラインナップされます☆

ファミリーマート「ファミマの白をまとったいちご狩り」

発売日：2026年1月6日（火）

販売エリア：全国

販売店舗：全国のファミリーマート約16,400店

ファミリーマートにて2021年から実施されている、旬のいちごを使用した商品を集めたいちごの祭典「ファミマのいちご狩り」

6年目を迎えた2026年は「ファミマの白をまとったいちご狩り」へとリニューアルされます。

「もちっと食感いちごのクレープ」は、白いクレープ生地やホイップクリームを使用、「ザクザク食感いちごのクッキーシュー」はホワイトチョコレートでクッキーシューの表面をコーティング。

デザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子など全16種類のスイーツがそれぞれのスイーツらしい工夫で“白”をまとい、いちごの魅力を一層引き立てます。

「スイーツのファミマ」が贈る“白をまとったいちごスイーツ”を紹介していきます☆

もっちりクリームロール（いちごソース入り）

価格：380円（税込）

発売日：2025年12月30日（火）

いちごソースが入った「もっちりクリームロール」

いちごクリームといちごソースのダブル仕立てのクリームロールです。

いちごのモンブラン（メレンゲ入り）

価格：325円（税込）

発売日：2025年12月30日（火）

ホワイトチョコ入りのクリームに甘酸っぱいいちごのハーモニーが楽しめるモンブラン。

さっくりとしたメレンゲの食感もポイントです。

ザクザク食感いちごのクッキーシュー

価格：230円（税込）

発売日：2026年1月6日（火）

ザクザク食感のクッキーシューを使用した「ザクザク食感いちごのクッキーシュー」

クッキーシューの中に、いちご果肉入りのいちごクリームといちごソースが入っています。

もちっと食感いちごのクレープ

価格：398円（税込）

発売日：2026年1月6日（火）

もちっと食感のクレープ生地が特徴的な「もちっと食感いちごのクレープ」

クレープ生地にふわふわのミルクムースを入れて、いちごをトッピングしたデザートです。

八天堂冷やして食べる白いくりーむパン福岡あまおういちご

価格：298円（税込）

発売日：2026年1月6日（火）

とろける食感に仕上げられた「八天堂冷やして食べる白いくりーむパン福岡あまおういちご」

福岡県産のあまおうを使用したいちごジャムと、ミルククリームを包んだくりーむパンです。

いちごのバウムクーヘン

価格：220円（税込）

発売日：2026年1月6日（火）

いちごピューレやいちごパウダーを加えたいちご味のバウムクーヘンにホワイトチョコをかけた「いちごのバウムクーヘン」

最後にいちごフレークをトッピングした焼き菓子です。

いちごのフィナンシェ

価格：200円（税込）

発売日：2026年1月6日（火）

フィナンシェらしいアーモンドのコクといちごの甘酸っぱさが楽しめる「いちごのフィナンシェ」

甘酸っぱい生地の味わいとホワイトチョコのやさしい甘みがマッチしています。

つぶつぶいちごミルクメロンパン

価格：178円（税込）

発売日：2026年1月6日（火）

いちご風味チョコチップを練り込んだ白いビスケット生地をかぶせたメロンパン。

メロンパンの中に、いちご果肉入りミルクホイップが挟んであります。

※沖縄県では仕様と価格が異なります

いちごミルクホイップドーナツ

価格：168円（税込）

発売日：2026年1月6日（火）

ピンク色のドーナツ生地にいちご果肉入りミルクホイップをサンドした「いちごミルクホイップドーナツ」

上からホワイトチョココーティングと2種類のクランチをトッピングしたパンです。

※沖縄県では仕様と価格が異なります

ミルク楽しむいちごミルク

価格：315円（税込）

発売日：2026年1月6日（火）

ごろごろとしたいちご果肉が入った「ミルク楽しむいちごミルク」

いちご果肉とコク深いミルクの味わいが楽しめるいちごミルクです。

たべる牧場いちご

価格：278円（税込）

発売日：2026年1月6日（火）

いちごアイスにいちご果肉ソースをのせた「たべる牧場いちご」

北海道産の牛乳と生クリームを使用した、コクのあるミルクアイスがあわせてあります。

ストロベリーチョコホワイト

価格：378円（税込）

発売日：2026年1月6日（火）

クーベルチュールチョコレートを使用した「ストロベリーチョコホワイト」

フリーズドライいちごの酸味と、ホワイトチョコレートのコクが楽しめるストロベリーチョコです。

白いちごのやさしい甘ずっぱさキャラメルコーン

価格：138円（税込）

発売日：2026年1月6日（火）

数量限定で販売される「白いちごのやさしい甘ずっぱさキャラメルコーン」

白いちごの甘ずっぱくて爽やかな味わいが楽しめるキャラメルコーンです。

※数量限定

チョコマシュマロ風グミいちご味

価格：250円（税込）

発売日：2026年1月6日（火）

優しい甘さのホワイトチョコをコーティングした「チョコマシュマロ風グミいちご味」

マシュマロのようなふんわり食感のいちご味のグミが使用されています。

※数量限定

しみこみショコラいちご

価格：348円（税込）

発売日：発売中

新感覚の味わいが楽しめる「しみこみショコラいちご」

サクッと食感のいちごからホワイトチョコがとろけるフルーツショコラです。

いちご＆ホイップサンド

価格：498円（税込）

発売日：2026年1月13日（火）

いちごとホイップサンドを挟んだ「いちご＆ホイップサンド」

いちごを味わうシンプルな組み合わせのサンドイッチです。

※数量限定

ファミマのアプリ「ファミペイ」先着数量限定50円割引クーポンを配信

クーポン配信・利用期間：

1）2026年1月6日（火）〜2026年1月12日（月）

2）2026年1月13日（火）〜2026年1月19日（月）

配信枚数：各週20万枚（20万枚に達し次第、終了となります）

ファミマのアプリ「ファミペイ」にて対象商品に使用できる先着数量限定の割引クーポンを配信。

各週先着20万人限定で「ファミマの白をまとったいちご狩り」商品に使用できる50円割引クーポンが配信されます。

※使用するにはファミペイのダウンロードが必要です

※詳細は「ファミペイ」を確認ください

甘酸っぱくてほっぺとろける白スイーツ全16種類が大集結。

ファミリーマートにて2026年1月6日より開催される「ファミマの白をまとったいちご狩り」の紹介でした☆

