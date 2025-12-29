¡ÖÁê¼ê¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×·ãÆ®¤Î°æ¾å¾°Ìï£Ö£Ó¥Ô¥«¥½¡¡Éã¡¦¿¿¸ã¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦£´ÃÄÂÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç¡¢£×£Â£Ã£²°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢Åý°ì²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤¿¡£Éã¤Î¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ë¼êµ¤ò´ó¤»¡¢·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ô¥ê¥Ô¥ê´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¿É¸ý¤â¡¢£²£°£±£³Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÇ¯£´»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£´ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¶È¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÏºÇ¹â¤ÎÇ¯¡×¤È°¦¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿É¾²Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Å¸³«¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥Ô¥«¥½¤Ï¼ê¿ô¤¬Â¿¤¯¹¥ÀïÅª¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÁê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾°Ìï¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½øÈ×¡¢¾°Ìï¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï¡Ö¡Ä¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·è¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¾¯¤·Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¡Ä¡£³Î¤«¤Ë¥Ô¥«¥½¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¬¡¼¥É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾°Ìï¤ÏÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤¬»Ï¤á¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾°Ìï¤é¤·¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Áê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤¬»×¤¦¾°Ìï¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£ËÜ¿Í¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Ä¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢»î¹ç¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤ò¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤â¾°ÌïËÜ¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤·¤¿¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤ÏºÇ¹â¤ÎÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¾°Ìï¤ÏÇ¯£´¾¡¤Ç¡¢Äï¤ÎÂó¿¿¡Ê£³£°¡¢Âç¶¶¡Ë¤âÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Âó¿¿¤Ï£±£±·î¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÆá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¡ÊÄë·ý¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾°Ìï¤âÄï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹ç´Ö¤ËÂó¿¿¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Îý½¬¸å¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤ê¡£Âó¿¿¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¡ÊÈ½Äê¾¡¤Á¤Ç²¦ºÂ³ÍÆÀ¡Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Äï»×¤¤¤Î¾°Ìï¤À¤«¤é¡¢Âó¿¿¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤âÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¾°Ìï¤ÏÂó¿¿¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ø¾°Ìï¥â¡¼¥É¡Ù¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤¤¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Öº£ÅÙ¤Ï²¶¤ÎÈÖ¤À¡×¤È¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¾°Ìï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃß¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤¬·è¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤À¤±¡£¾°Ìï¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤È¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡©¡¡µ¤»ý¤Á¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÆþ¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Éã¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡ÊÂç¶¶¥¸¥à¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë
¡¡¢¡°æ¾å¡¡¿¿¸ã¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤·¤ó¤´¡Ë£±£¹£·£±Ç¯£¸·î£²£´Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ºÂ´Ö»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££µ£´ºÐ¡£Í¸Â²ñ¼ÒÌÀÀ®ÅÉÁõÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤Ê¤É¤Î¼Â¶È²È¤Î´é¤ò»ý¤Ä°ìÊý¡¢Âç¶¶¥¸¥à¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¡¢Â©»Ò¤Î°æ¾å¾°Ìï¡¢Âó¿¿·»Äï¡¢¤ª¤¤¤Î¹À¼ù¤é¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£±£´Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¤â¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¥¨¥Ç¥£¡¦¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££²£³Ç¯¤Ë¤Ï£×£Â£Ã¤ÈÆüËÜ¤ÇºÇÍ¥½¨¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢£²£´Ç¯¤Ï£×£Â£ÁÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£