ギャンブルで20億円を溶かした元上場企業社長「正しく遊べば、決して“やってはいけない事”ではない」
18歳で光通信にアルバイトで入社するやいなや圧倒的な営業成績を誇り、26歳で株式会社Bestエフォートを設立。2021年には同社を上場させ、翌年のTOBなどで約20億円を手にした「ラスワン」こと清水望さん。
しかし、会社上場で得た20億円をギャンブルで溶かし切ったうえに、借金は1億円にまで膨らみ、「日本の上位1%に入るギャンブル中毒」と自認する。朝から晩までギャンブルのことだけを考え、刺激を追い求める日々。しかし、ある出来事をきっかけに、清水社長の人生は大きく舵を切ろうとしている。
「ギャンブルで苦しむ人を1人でも減らしたい――」
その強い思いに至った心境の変化から、清水社長の次なる挑戦まで、詳しく話を聞いた。
◆◆パーキンソン病を患う母から借りた500万円でギャンブル
――清水社長は上場企業を売約して得た20億円を、わずか2年で失ったほどの「ギャンブル中毒者」だったとご自身でも語られていますが、最近はまったくギャンブルをしなくなったそうですね。なにか心境が変化するきっかけがあったのでしょうか？
清水：これまで、競馬で4億円、競艇で1億円、バカラやブラックジャックなどカジノで4億円、株式投資や先物投資で7億円負け、その他に遊興費など含めて4億円くらい使いました。ポーカーだけは3億円以上勝っているのですが（笑）。
金額の大小はあれど、ギャンブルの回数でいえば、おそらく日本の上位1%に入るくらいのギャンブル中毒でした。朝から晩までずっとギャンブルのことを考える、それが日常でした。悪いことをしているという感覚はなく、むしろやらないほうがダサいとさえ感じていたほどです。
最初は自分のお金で遊んでいましたが、それが尽きると「後で入ってくるからいいや」と将来の自分から借金を繰り返すようになり、やがて妻や知人にお金を借り始めました。その合計が、マイナス1億円くらいになったんです。
――1億円ですか！
清水：はい。そんななかでふと、家族がすごく悲しんでいることに気づきました。決定的な心変わりのきっかけは、私の母親です。75歳になる母は、パーキンソン病を患いながら女手一つで私を育ててくれました。
その母に、私はラスベガスで開催されるポーカー大会の出場資金として、500万円を借りたのです。これまでも海外で行われるポーカー大会では1億円以上儲かっていましたので、負ける気はまったくありませんでした。
しかし、結局はポーカー以外のギャンブルに手を出してしまい、そのお金も使ってしまった。頭では「使ってはいけないお金だ」とわかっているんです。
でも、これまでは、その「使っちゃいけないお金」で勝負することこそが、ギャンブル最大の面白さだと自分に言い聞かせてきました。
周りのギャンブル仲間も「それがギャンブルだぜ」と囃し立てる。でも、ふと我に返ったとき、彼らはその場が楽しければいいだけで、本当に自分のことを大事に思ってくれているわけではないと気づいたんです。
――お母さまから借りたお金が、一つの大きな転機になったのですね。
清水：はい。母は「絶対勝ってきてよ」と、パーキンソン病で震える手で送り出してくれました。9月までに返すと約束したのですが、帰国後もまた競馬をやってしまい、「11月まで待ってくれ」と返済を伸ばしてもらいました。
そんなとき、母が「施設にも入りたいし、パソコンも欲しい。いろいろと買い替えたいけど我慢してるんだよね」と話すのを聞いて、「オレは何をやっているんだ……」と。
でも、そう思いながらも、私の右手はもう競馬の馬券を買っていました。ギャンブル中毒というのは、そういうものなんです。
◆◆「ギャンブルで悲しむ人を1人でも減らしたい」
しかし、会社上場で得た20億円をギャンブルで溶かし切ったうえに、借金は1億円にまで膨らみ、「日本の上位1%に入るギャンブル中毒」と自認する。朝から晩までギャンブルのことだけを考え、刺激を追い求める日々。しかし、ある出来事をきっかけに、清水社長の人生は大きく舵を切ろうとしている。
その強い思いに至った心境の変化から、清水社長の次なる挑戦まで、詳しく話を聞いた。
◆◆パーキンソン病を患う母から借りた500万円でギャンブル
――清水社長は上場企業を売約して得た20億円を、わずか2年で失ったほどの「ギャンブル中毒者」だったとご自身でも語られていますが、最近はまったくギャンブルをしなくなったそうですね。なにか心境が変化するきっかけがあったのでしょうか？
清水：これまで、競馬で4億円、競艇で1億円、バカラやブラックジャックなどカジノで4億円、株式投資や先物投資で7億円負け、その他に遊興費など含めて4億円くらい使いました。ポーカーだけは3億円以上勝っているのですが（笑）。
金額の大小はあれど、ギャンブルの回数でいえば、おそらく日本の上位1%に入るくらいのギャンブル中毒でした。朝から晩までずっとギャンブルのことを考える、それが日常でした。悪いことをしているという感覚はなく、むしろやらないほうがダサいとさえ感じていたほどです。
最初は自分のお金で遊んでいましたが、それが尽きると「後で入ってくるからいいや」と将来の自分から借金を繰り返すようになり、やがて妻や知人にお金を借り始めました。その合計が、マイナス1億円くらいになったんです。
――1億円ですか！
清水：はい。そんななかでふと、家族がすごく悲しんでいることに気づきました。決定的な心変わりのきっかけは、私の母親です。75歳になる母は、パーキンソン病を患いながら女手一つで私を育ててくれました。
その母に、私はラスベガスで開催されるポーカー大会の出場資金として、500万円を借りたのです。これまでも海外で行われるポーカー大会では1億円以上儲かっていましたので、負ける気はまったくありませんでした。
しかし、結局はポーカー以外のギャンブルに手を出してしまい、そのお金も使ってしまった。頭では「使ってはいけないお金だ」とわかっているんです。
でも、これまでは、その「使っちゃいけないお金」で勝負することこそが、ギャンブル最大の面白さだと自分に言い聞かせてきました。
周りのギャンブル仲間も「それがギャンブルだぜ」と囃し立てる。でも、ふと我に返ったとき、彼らはその場が楽しければいいだけで、本当に自分のことを大事に思ってくれているわけではないと気づいたんです。
――お母さまから借りたお金が、一つの大きな転機になったのですね。
清水：はい。母は「絶対勝ってきてよ」と、パーキンソン病で震える手で送り出してくれました。9月までに返すと約束したのですが、帰国後もまた競馬をやってしまい、「11月まで待ってくれ」と返済を伸ばしてもらいました。
そんなとき、母が「施設にも入りたいし、パソコンも欲しい。いろいろと買い替えたいけど我慢してるんだよね」と話すのを聞いて、「オレは何をやっているんだ……」と。
でも、そう思いながらも、私の右手はもう競馬の馬券を買っていました。ギャンブル中毒というのは、そういうものなんです。
◆◆「ギャンブルで悲しむ人を1人でも減らしたい」