ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』で、空気階段・鈴木もぐらが“衝撃の姿”になってしまう瞬間があった。

【映像】もぐらが“衝撃の姿”になる瞬間（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームで高野、第2ゲームではみなみかわが脱落し、第3ゲーム「逃亡欲の時間」へ。ここでは、水槽の中に頭を入れ、降り注ぐ落下物に耐える「堅忍水槽」というミッションが課された。4番手の挑戦者のもぐらは、潜水マスクを装着して水槽へ。

その装備と緊張感のある光景に対し、せいやは「宇宙飛行士の最終試験みたい」とコメントして見守った。すると水槽内に水が投入され、その後ドライアイスが…、激しい気泡とともに真っ白な煙が発生し、芸人らは「うわ！これはやばいぞ！」と心配する声が上がった。

視覚と聴覚を奪われたもぐらは、56秒の時点で脱出ボタンを押し、水槽から飛び出した。そして、必死に状況説明するも何を言っているか分からず、しんいちは「頭に酸素回ってない…もぐら、さすがにキレてええで」と擁護した。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）