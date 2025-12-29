ピース・又吉直樹、相方・綾部祐二と“一緒になにかをやりたい” さんまが綾部にメッセージ→苦笑
2026年1月2日午後3時40分から放送される『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）にお笑いコンビ・ピースの又吉直樹が出演する。
【番組カット】『さんまのまんま』正月SPで共演する又吉直樹＆爆笑問題
爆笑問題（太田光、田中裕二）に合流した又吉からは、現在アメリカで活動中の相方・綾部祐二の最新情報が。お土産として持ってきた綾部の「HI , HOW ARE YOU？」というエッセイを渡すと、さんまは「いらんわ！」と吐き捨てる。
綾部と一緒になにかをやりたいという又吉だが、綾部は漫才をあまりやりたくないらしく、又吉からは「メンタルだけがハリウッドスター」と苦言。さんまが「帰ってこい」と言うと爆笑問題の2人は苦笑いを浮かべる。以前、さんまの人生を描いたドラマの脚本を担当していた又吉は「実在の人物と思えない」と、さんまの人生に驚いたと話す。
【番組情報】
タイトル：『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』
放送日時：2026年1月2日（金）午後3時40分〜6時25分(カンテレ・フジテレビ系全国ネット)
出演：明石家さんま
ゲスト：田中将大、里田まい、爆笑問題、又吉直樹(ピース)、ムロツヨシ、木南晴夏、ちゃんみな、今田耕司
