結婚したい34歳の美女が、浮気性の男子とプールデートへ。“浮気OK”の共同生活で出会い、距離を縮めてきた2人が、現在の気持ちを伝え合う場面があった。

【映像】スタイル抜群34歳美女のプールデート

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

決断まで残り3日となった共同生活17日目、サヤカ（34歳／フィットネストレーナー）はタカマサ（31歳／コンサルタント）から誘われ、デートへ出かけた。やって来たのは、「MIYASHITA PARK」の最上階に位置するルーフトップテラス。

プールから上がると、サヤカは元恋人・ダイシロウ（30歳／エステティシャン）と復縁デートへ行ったことを報告。サヤカはかねてよりダイシロウとの結婚を願ってきたが、関係が悪化し、この共同生活に参加したという背景がある。しかし、ダイシロウはタカマサの元恋人・レイナ（27歳／BAR経営）に心が傾き、告白することを真剣に考えていたのだった。サヤカが「ダイシロウにはっきり、レイナちゃんには恋愛感情があるって言い切られて」「私と話す前はレイナちゃんに告白しようかなって、8割ぐらい思っていたみたい」とダイシロウの状況を明かすと、タカマサは「そんなに？8割？」と驚きを隠せない様子だった。

サヤカはこの共同生活で、多くの時間をタカマサと一緒に過ごしてきたが、最終的にはダイシロウへの想いを再確認。サヤカはタカマサに「ダイシロウの中で可能性が1%でもあるんだったら、私は一緒にいたい」と復縁に気持ちを固めたことを報告。さらに「大好きっていう気持ちよりも、ありがとうの気持ちのほうが大きい」と、感謝を伝えながらも、恋愛感情はないことをはっきり伝えた。

いっぽうタカマサは「正直レイナがいなかったら、速攻付き合いたかった」と、サヤカに本気で惹かれていたことを告白。続けて「この共同生活が俺の人生、最後の浮気」と言い切った。その後のインタビューでもタカマサは「この共同生活で僕は浮気を卒業する決心が固まっていて、あとは行動で示すだけだと思っています」と、改めて決意を示していた。