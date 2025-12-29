留守番中、地震に見舞われた大型犬の様子を、「見守りカメラ」で確認したら…応援したくなる「一生懸命な姿」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で150万回再生を突破し、「気が気じゃないですよね」「頑張りに涙出ちゃった」といったコメントが寄せられています。

【動画：留守番中、地震に見舞われた大型犬→応援したくなる『一生懸命な姿』】

突然の地震

Instagramアカウント「kamuy_hokkaido」に投稿されたのは、留守番中、地震に見舞われたゴールデンレトリバーの「カムイ」くんの様子。この日、飼い主さんは夜勤のため、カムイくんは夜に1人で留守番をしていたのだそう。

カムイくんがソファですやすや眠っていると、突然震度4の地震が。大きな揺れに焦ったのか、「なんだ！この揺れ！」とばかりにカムイくんはバッと顔を上げて、キョロキョロしています。

不安いっぱい

見守りカメラを通して、飼い主さんは不安そうなカムイくんの姿を確認し、ずっと声を掛けて安心させていたのだそう。カムイくんはリモートでオヤツを出してもらい、気分転換もできた様子。

いつもはソファで寝るというカムイくんですが、やっぱり不安だったのか、この日は飼い主さんの布団に移動。どこからかタライを持ってきて、ちゃんと「自主避難」をしていたんだとか。

「おかえり！！」

タライの隣で寝ていると、夜勤を終えた飼い主さんが帰宅。普段はソファで尻尾を振るだけのお出迎えですが、この日は飼い主さんに飛びついての大歓迎。落ち着いて過ごしていたカムイくんですが、やっぱり不安いっぱいだったよう。

「頑張ったね！偉かったね！」と、飼い主さんにハグされながら、思いっきり褒めてもらえたカムイくん。一生懸命に1人でピンチを乗り越えた、健気すぎるカムイくんなのでした。

投稿には「気が気じゃないですよね」「頑張りに涙出ちゃった」「賢い」「1人でよく頑張ってくれました」「格好いいぞ～」「タライ…備え方が可愛すぎ」といったコメントが寄せられています。

カムイくんの元気で賑やかな日常は、Instagramアカウント「kamuy_hokkaido」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kamuy_hokkaido」さま

