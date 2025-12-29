気象庁によりますと、低気圧がきょう（２９）日夜までに日本海北部に発生し、南西にのびる気圧の谷があす（３０日）にかけて北日本を通過する見込みです。

【写真を見る】【新春寒波】1月3日ごろ日本海側を中心に大雪のおそれ「新春Uターンラッシュに直撃か」 年明けから冬型の気圧配置が強まる見込み 【気象庁 雪雨シミュレーション】

低気圧や気圧の谷に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方の上空約５５００メートルには氷点下３０度以下の寒気が流れ込むため、東北日本海側では大気の状態が非常に不安定となるということです。

（＊雷と突風及びひょうに関する東北地方気象情報 第2号 29日午前5時発表）

また、雪と雨のシミュレーションでは年明けの1月3日ごろ、日本海側を中心に大雪のおそれがあるということです。そのため、正月の帰省にともなうUターンには注意が必要です。

