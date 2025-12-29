街角で配られるポケットティッシュ、窓口でもらったペン、チラシの入ったクリアファイル。あるいは、エコバッグやタンブラーなどのノベルティグッズ、購入特典、友人知人からのちょっとした贈り物や引き出物…。

あなたの家に、本当は使わないけれど「もらったから」という理由だけで、捨てられずに置いてあるモノはいったいどれほどあるだろうか。やっかいなことに、もらいものほど捨てにくいと感じる人も多い。

そこで、登録者数19万人の人気YouTube「イーブイ片付けチャンネル」運営者であり、書籍『1万軒以上片づけたプロが伝えたい 捨てるコツ』の著者でもある二見文直氏に、「もらいモノを捨てられない人がモノを溜め込まないコツ」について伺った。（構成／樺山美夏、ダイヤモンド社・和田史子）

気づけば家中にある「無料」という名の「謎アイテム」

街を歩いていると、さまざまなものが無料で配られています。ティッシュ、ボールペン、マスク、試供品サンプル…。あなたは、それらを渡されたらどうしますか？

「無料でもらえるなら」という気持ちから、必要なくてももらっていませんか？ あるいは何も意識せずに、渡されたままに受け取っているという人も多いでしょう。

そういう方は、「2つ買うと1つおまけ」、「特典付き」「ノベルティ付き」といった言葉にも弱い傾向があります。本当は1つで足りるのに、今すぐ必要なわけでもないのに、得した気になって余計なものを買ってしまう。これも「もったいない」と「得をしたい」という気持ちが絡み合った結果です。

そういう方は、何でもとっておく習慣があります。自分で買ったモノはもちろん、人からもらったモノでも、なかなか「捨てる」という発想になりません。そのため、毎日のようにいらないモノが増えていきます。

逆に、モノを増やさない人は、たとえ無料でも不要なモノは一切もらいません。もらわないから、家にモノが入ってこないため、捨てる必要もないのです。この「もらわない勇気」が、片づけには大事だったりします。

なぜかモノが増えてしまう人とそうでない人との違いは、「いただき物」への対応にも如実に表れます。わかりやすいのは、贈答品や結婚式の引き出物です。今の時期だと、御歳暮のお裾分け、年末年始のご挨拶で配られたカレンダーやタオル、クリスマスプレゼントの交換や忘年会の景品など、何かといただく機会があります。

いただき物との「付き合い方」で差がつく片づけ体質

たとえば、お取引先から「絶対に好みじゃない」「正直、これは食べないな」というお菓子をいただいたら、お贈りくださった気持ちに感謝しつつも、あなたはどうするでしょうか？

家まで持ち帰り、食べなくてもとりあえず取っておきますか？ それともお菓子好きの同僚に「これ、いる？」と譲りますか？

片づけが苦手な人の多くは、「もらったモノは最後まで大切にしなければならない」という暗黙のルールを、自分自身に課しています。

その背景には、優しさや律儀さがあります。

一方で、片づけの場面では、その真面目さが裏目に出て、モノを手放せず困ってしまうケースも少なくありません。気がつけば、使わないモノが部屋中に散乱してしまう…。引き出物や贈り物も同様です。自分の趣味に合わないモノでも、とりあえず取っておくため、食器棚や収納棚に積み重なっていく。これが繰り返されると、家の中はあっという間に「不用なモノ」で埋め尽くされてしまいます。

一方、モノを溜め込まない人は、「いただき物」に対しても合理的です。「使わないなら、必要な人に渡した方が幸せだろう」「もらった気持ちを大切に受け取れば、モノ自体にこだわる必要はない」という考え方ができるので、すぐに手放せるのです。

「他人軸」と「自分軸」のバランスを見直す

もらいモノを捨てられない人は、思いやりがあり、他者への配慮が深く、自分の都合より相手の気持ちを優先する傾向があります。つまり、モノを通して「人間関係」を大切にしようとしているのです。これはすばらしいことです。

しかし、その思いやりが行き過ぎると他人の軸で考えるようになり、自分の生活環境を犠牲にしてしまいかねません。

使わないモノを溜め込むことは、もらった相手のためになるわけではなく、「捨てられない」自分の精神的負担を増やすだけなのです。

では、どうすれば「他者への思いやり」と「自分の生活の快適さ」を両立できるでしょうか？

まず、「いただき物」に対して「ありがとう」と心から感謝し、相手の気持ちをしっかり受け取りましょう。受け取るのは気持ちです。ここが大事。

その上で、自分が要らないモノなら、必要な人に譲る、写真に撮って記録を残してから処分する、などの方法で手放していいのです。

モノを捨てても、気持ちを捨てるわけではないのですから。

他者思いの優しい人ほど、「自分軸」のバランスを見直して、心もお部屋もすっきりとした日々を手に入れてほしいと願っています。