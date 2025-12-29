様々な臓器や組織に変化できるｉＰＳ細胞の作製に、山中伸弥・京都大教授が成功してから来年で２０年になる。

病気やけがで失われた体の組織をｉＰＳ細胞で補う再生医療の進展や、病気の原因を究明する研究などにも役立てられている。山中教授が読売新聞のインタビューに応じ、課題や展望について語った。（聞き手・今津博文、冨山優介）

――２００６年８月に米科学誌「セル」に「マウスのｉＰＳ細胞を作製した」との論文を発表した。

「長いようで、あっという間の２０年だった。元々目指していた再生医療と、ｉＰＳ細胞から病気のモデルを作って薬を開発するということについては、かなり進んでいると思う」

「近年、ｉＰＳ細胞を臨床応用以外に使う研究も急速に広がっている。例えば、絶滅危惧種の動物からｉＰＳ細胞を作って保存したり、脳や心臓などの三次元構造を再現したオルガノイド（ミニ臓器）を開発したり、といったことだ」

――来年にはｉＰＳ細胞を使ったパーキンソン病の治療や、重度の心臓病の治療が、世界で初めて承認される可能性がある。

「仮に条件付きであっても承認されれば、大きな一歩であることは間違いない。一方で、これまで臨床試験に参加した患者さんの数は限られている。海外の例も踏まえると、安全性についてはかなり確立したと思うが、治療の効果については今後、より多くの方の協力を得て症例を重ね、しっかりと見届けなくてはいけないと考えている」

――ｉＰＳ細胞の作製で１２年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。政府は１３年度から再生医療分野に１０年間で計約１１００億円の支援を行った。

「所属する京大ｉＰＳ細胞研究所へは、運営に最低限必要な年間数十億円の支援をいただくことができ、非常にありがたかった。多くの方々からのご寄付もいただき、何とか頑張ってこられた」

――今年は京都大と大阪大の日本人研究者２人がノーベル賞を受賞した。一方で日本の研究力は低下傾向にある。

「生理学・医学賞を受賞された坂口志文（しもん）先生（阪大特任教授）とは以前、京大の同じ研究所にいたことがある。決して恵まれた環境ではない中で努力されてきた。ノーベル賞を受賞するような研究は（失敗する）リスクが高い。必要なのは、そうした中でも粘り強く研究を続けていける国などの支援のあり方ではないか」

「生理学・医学賞の分野で言えば、医学部を卒業後、研究をする人が以前よりもかなり減っている。日本の生命科学分野の将来を考えると、これは非常に大きな痛手だと思う」

――患者らはｉＰＳ細胞による治療を待ち望む。

「臨床応用の実現に向けては、ここからが、まさに胸突き八丁。一番大変なところに差し掛かっている。ｉＰＳ細胞による治療を必ず患者さんに届けられるよう頑張っていきたい」