吹石一恵、ゴールデン特番登場でコメント…「私の人生の一部に」 NHK『ドキュメント72時間 年末スペシャル』見どころ
NHK総合テレビの年末恒例『ドキュメント72時間 年末スペシャル』が、あす30日に放送される（後0：15〜8：42 ※ニュース等中断あり）。
【写真多数】『ドキュメント72時間 年末スペシャル』吹石一恵が登場するスタジオの様子など
『ドキュメント72時間』の1年の放送の中から視聴者の投票でベスト10を決定し、一挙に放送。12回目の今年は、放送枠を拡大してゴールデン帯に進出。山田五郎、鈴木おさむ、吹石一恵とともに、この1年を振り返る。
ベスト10の放送以外にもさまざまな企画を用意。ランクインした回の現場からの中継や、視聴者から寄せられた「こんな場所の『72時間』を見たい」という投稿を番組化する「お試し企画」、さらに番組ファンの麒麟・川島明、RHYMESTER・宇多丸、ハリセンボン・箕輪はるかがVTRでイチ推し回を発表する。
スタジオには全国各地から番組の熱烈なファンが集結し、それぞれの“番組の楽しみ方”を披露。さらに、『ドキュメント72時間』のロケ現場から、番組が大好きというチャンカワイが、撮影現場の様子をリポートする。番組ラストは、松崎ナオによる「川べりの家」歌い納めとなる。
■吹石一恵 コメント
年末スペシャルの収録は、私にとっては年に1回、山田五郎さん、鈴木おさむさんと会える“いつもの親戚会”のようなホッとできる日です。20年近く携わってきた番組ですので、私の人生の一部にもなっていますし、純粋に、いちファンとしても楽しんでいる感覚です。
この番組を通して見ていると、ドラマって日常にあるんだということが伝わると思いますし、通常放送でも毎週感動したり、びっくりしたり、発見がある中で、人としての考え方も教えていただける番組だなと感じています。年末スペシャルはその集大成で、冬休みに入られている人も多いと思いますので、日常のことをしながらゆったり見ていただけるとうれしいです。
【写真多数】『ドキュメント72時間 年末スペシャル』吹石一恵が登場するスタジオの様子など
『ドキュメント72時間』の1年の放送の中から視聴者の投票でベスト10を決定し、一挙に放送。12回目の今年は、放送枠を拡大してゴールデン帯に進出。山田五郎、鈴木おさむ、吹石一恵とともに、この1年を振り返る。
ベスト10の放送以外にもさまざまな企画を用意。ランクインした回の現場からの中継や、視聴者から寄せられた「こんな場所の『72時間』を見たい」という投稿を番組化する「お試し企画」、さらに番組ファンの麒麟・川島明、RHYMESTER・宇多丸、ハリセンボン・箕輪はるかがVTRでイチ推し回を発表する。
■吹石一恵 コメント
年末スペシャルの収録は、私にとっては年に1回、山田五郎さん、鈴木おさむさんと会える“いつもの親戚会”のようなホッとできる日です。20年近く携わってきた番組ですので、私の人生の一部にもなっていますし、純粋に、いちファンとしても楽しんでいる感覚です。
この番組を通して見ていると、ドラマって日常にあるんだということが伝わると思いますし、通常放送でも毎週感動したり、びっくりしたり、発見がある中で、人としての考え方も教えていただける番組だなと感じています。年末スペシャルはその集大成で、冬休みに入られている人も多いと思いますので、日常のことをしながらゆったり見ていただけるとうれしいです。