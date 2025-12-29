¡Ú¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î¹Í»¡¡Û¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤ó¤À ¡ÖÅ¾¤ÓÊý¡×¤òÃÎ¤ë¼Ô¤À¤±¤¬ ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¡ÖÄ©È¯Åª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó³×Ì¿·×²è¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¡¢ÄäÂÚ¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¤¸ì¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î»³ÅÄ¾»¹°»á¤¬¡¢2004Ç¯¤ËÄó¾§¤·¤¿¡Ö´õË¾³Êº¹¼Ò²ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¡Ø´õË¾³Êº¹¼Ò²ñ¡½¡ÖÉé¤±ÁÈ¡×¤ÎÀäË¾´¶¤¬ÆüËÜ¤ò°ú¤Îö¤¯¡ÙÃÞËà½ñË¼¡Ë¡£¸ÛÍÑ¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤··ÐºÑ¤âÀ®Ä¹¤»¤º¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¶ËÃ¼¤ËÈò¤±¤ëÀº¿À¹½Â¤¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£
¤½¤ì¤«¤é20Ç¯Í¾¤ê¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤Ï¤è¤ê¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ã¼Ô¤Ï¾å¤ÎÀ¤Âå¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê°Õ¼±Ä´ºº¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄ»á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¸«¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Áªµó¤µ¤¨¤â¡Ö¿ä¤·³è²½¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ½ý¤Ä¤¯¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¤Â³¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¿ä¤·¡×¤Ë´õË¾¤òÂ÷¤¹¡£¿ä¤·¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤âÊó¤ï¤ì¤ë¡£¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡ÖÃ£À®´¶¤ÎÂåÍýÂÎ¸³¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö´õË¾¤Î³°Éô°ÑÂ÷¡×¤Ç¤¹¡£
±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¤â¤¢¤ê¡¢º£¤ä³¤³°Î¹¹Ô¤âÎ±³Ø¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤«¤í¤¦¤¬¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤¬¡¢³Æ¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥¹¥¯²óÈò·¿¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¸¤¤¡×¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÄºÉ´¶¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ë¥Ù¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¹çÍýÅª¤ÊËÉ±ÒËÜÇ½¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸Ä¿Í¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤³20Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ü¥¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼É÷Ì£¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼ü¥¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Ò²ñ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´ûÂ¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥Ï¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¿Í¡¹¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÌµËÅ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢½ã¿è¤Ê³×Ì¿²È¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÄÀË×¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤òÁª¤Ö¡½¡½¤½¤ó¤ÊÈá´Ñ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ¬¤ò¤â¤¿¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¶²¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤òÀ¸¤¤ëÆüËÜ¿Í¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¡¢½ÀÆ»¤Ç¤¤¤¦¼õ¤±¿È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÅ¾¤ó¤À¤È¤¤ËÆ¬¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¡×¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁµÌäÅú¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤Î·Ð¸³¡×¤Ç¤¹¡£»þÂå´Ä¶¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÇØ·Ê¤â°ã¤¦»ä¤Î·Ð¸³ÃÌ¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¼«¿È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁêÅö¤ËÌµËÅ¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿º¢¤Ë¼þ°Ï¤¬Å®¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌôÊª¤Ë¤³¤½¼ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼«Ê¢¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¶¯¹Ô¤·¤Æ·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÎ¹¤ÎÅÓÃæ¡¢µì¥½Ï¢·÷¤Î¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤ä¥¥ë¥®¥¹¤Ç·Ù»¡¤Î¤æ¤¹¤ê¤¿¤«¤ê¤ËÁø¤Ã¤¿¤ê......¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÇØ¹ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬Âº·É¤·¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿³×¿·Åª¤Êºî²È¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¡¦¥Ð¥í¥¦¥º¤â¡¢¡ÖÅ¾¤ÓÊý¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤±¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À©ÅÙÈèÏ«¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤ÇÀµ²ò¤ò½Ð¤¹Í¥ÅùÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿ä¤·¡×¤Ë´õË¾¤òÂ÷¤¹Ëµ´Ñ¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£²Ì´º¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¡¢À¹Âç¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¾å¼ê¤ËÅ¾¤Ù¤ë¡¢¡Ö¼õ¤±¿È¡×¤Î¼è¤ì¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£
