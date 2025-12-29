¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ë¶õÊì¡¢Çú·âµ¡¡ª¡¡Ãæ¹ñ·³¡íÏ¢Â³Ä©È¯¡í¤Î¿¿°Õ¤ÈÏªÄè¤·¤¿¤½¤Î¡íÇ½ÎÏÉÔÂ¡í
Ãæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶õÊì±¿ÍÑ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ï¡£ºÇ¿·±Ô¶õÊì¤Ë¤ÏÎô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶áÇ¯¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊìÀïÎÏ³ÈÂç¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤À
2025Ç¯12·î¡¢ÆüËÜ¼þÊÕ¤Î³¤¶õ°è¤ÇÃæ¹ñ·³¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡Ê¤ê¤ç¤¦¤Í¤¤¡Ë¡×¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤ØÈ´¤±¡¢´ÏºÜµ¡¤Ï¶õ¼«µ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¾È¼Í¡£¤µ¤é¤ËÃæÏª¤ÎÇú·âµ¡¤¬ÈôÍè¡£
¤É¤Î¹ÔÆ°¤â²áµî¤ËÎã¤Ï¤¢¤ë¤¬Ã»´ü´Ö¤Ë½Å¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï²¿¤ò»î¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¶õÊì¤Î¹ÒÏ©¤ä³Æ¹ñ¤ÎÆ°¤¤«¤éÃµ¤ë¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¡ÛÎËÇ«¤ÈÃæÏªÇú·âµ¡¤ÎÆ°¤
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡Ú¶õÊì¤Î¹ÒÏ©¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¤½¤ÎÌÜÅª¡Û
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¡×¤«¤éÌó1¥õ·î¸å¤Î12·î5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¡£ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îº£¸å¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¤Î¸½¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë°ìÊýÅª¤ÊÊÑ¹¹¤â»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡£Âè1ÎóÅçÀþÁ´°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿¯Î¬¤òÁË»ß¤Ç¤¤ë·³Ââ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×
Âè1ÎóÅçÀþ¤È¤Ï¡¢ÆüËÜÎóÅç¤«¤é²Æì¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢¤Ê¤ëÅçÖÙ¡Ê¤È¤¦¤·¤ç¡ËÀþ¤ò»Ø¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ëºÝ¤Î"ºÇ½é¤ÎËÉ±Ò¥é¥¤¥ó"¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤ÎÀþ¤ÎÆâÂ¦¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¿¯¹¶¤ä·³»öÅª¸½¾õÊÑ¹¹¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¹½¤¨¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿·Á¤À¡£¶ÛÄ¥´¶¤òÁý¤¹ÆüÃæ´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÂæÏÑÍ»ö¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ë¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Æ±Æü¸á¸å2»þ¡¢Ãæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë´ÏÂâ¤Î»Ñ¤¬¡¢²ÆìËÜÅç¤ÎËÌÅìÌó420Ò¤Î³¤°è¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÎËÇ«¤ÏÅì¥·¥Ê³¤¤«¤é²ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Î´Ö¤òÆî¿Ê¡£
¤³¤³¤Ï¸ø³¤¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¹Ò¹Ô¼«ÂÎ¤Ï¹ñºÝË¡¾å¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏÄÌ²á¸å¤Î¹ÔÆ°¤À¡£
¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î´Ï¾åÀïÆ®µ¡J-15¡£J-15¤Ïµì¥½Ï¢µ¡¤ò´ð¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê´ÏºÜÀïÆ®µ¡¤Ç¡¢¼ç¤Ë¶õÊì¼þÊÕ¤Î¶õ°èÀ©°µ¤òÃ´¤¦
¾È¼Í¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¼çÎÏÀïÆ®µ¡F-15J¡£F-15J¤Ï¡¢¹â¤¤¥ì¡¼¥À¡¼ÀÇ½¤ÇÆüËÜ¤ÎËÉ¶õÇ¤Ì³¤ÎÍ×¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿
³¤¾å¼«±ÒÂâÀø¿å´Ï¡Ö¤Ï¤ä¤·¤ª¡×´ÏÄ¹¤äÂè2Àø¿åÂâ»ÊÎá¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸µ³¤¾¤Î°ËÆ£½Ó¹¬»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÎËÇ«¤Ï¸ø³¤¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾å¶õ¤ÏÆüËÜ¤ÎËÉ¶õ¼±ÊÌ·÷Æâ¡£¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤¬¾ï»þËÉ¶õ´Æ»ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶õÊì¤«¤éÀïÆ®µ¡¤òÈ¯Ãå´Ï¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅöÁ³¡¢ÂÐÎÎ¶õ¿¯ÈÈÁ¼ÃÖ¤Ç¶õ¼«µ¡¤¬¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ·³¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¶õ¼«µ¡¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤«¡£ÎËÇ«¤òÃæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³ÁÃ«Å¯Ìé»á¤Ï¡¢¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤äÀ¤ÏÀ¤Î¶Ã¤¤ä¾Ç¤ê¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÅÞ¤Î¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ò¹ñÆâ¤Ë¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤È¶õ·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÂÐ±þ¤ò¼ÂÃÏ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¸î±Ò´Ï¤ÎÆ°¤¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅÇÈ¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¹ÃÈÄ¾å¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶õÊì±¿ÍÑ¤ÎÎýÅÙ¤ò¹â¤á¤ë·±Îý¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
Ãæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë´ÏÂâ¤Ï¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤«¤é²ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Î´Ö¤òÄÌ²á¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¿Ê½Ð¡£Ãæ¹ñ¤ÎH-6Çú·âµ¡¤È¥í¥·¥¢¤ÎTu-95Çú·âµ¡¤âµÜ¸Å³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£¶õÊì¤ÈÇú·âµ¡¤Î¹ÔÆ°¤¬»þ´ÖÅª¡¦¶õ´ÖÅª¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬º£²ó¤ÎÆÃÄ§
¼ÂºÝ¡¢Íâ6ÆüÌë¡¢ÎËÇ«¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿J¡Ý15´Ï¾åÀïÆ®µ¡¤¬¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤Ë²Æì¸©¤«¤éÈô¤ó¤À¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF¡Ý15J¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó30Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃÇÂ³Åª¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï°ì¿¨Â¨È¯¤Î¾õ¶·¤òÀ¸¤ß¤«¤Í¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¬¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÆáÇÆ´ðÃÏ302Èô¹ÔÂâÂâÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¸µ¶õ¾Êä¤Î¿ù»³À¯¼ù»á¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤à¤·¤íÃæ¹ñ·³¤ÎÇ½ÎÏÉÔÂ¤¬Ïª¸«¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¶õÊì¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë´Ï¾åÀïÆ®µ¡¤Î¼ç¤ÊÌò³ä¤Ï¡¢Å¨µ¡¤ò¶õÊì¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Áê¼êµ¡¤È°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤ÆÈô¹Ô¤·¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢J¡Ý15¤Ï¤½¤ì¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤º¡¢Ìó150Ò¤Îµ÷Î¥¤«¤é¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÌë´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ë³Ð¾ðÊó¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶áÀÜÈô¹Ô¤¹¤ë¼«¿®¤äÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤òÅö¤ÆÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¼«µ¡¤Î°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤â¤½¤â¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎJ¡Ý15¤¬±¿ÍÑ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¼çÎÏ¤Î¶õÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¡¢¼ÍÄøÌó100Ò¤ÎPL¡Ý12¤À¡£150Ò¤âµ÷Î¥¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ï¡Ö·â¤Ä¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ç½ÎÏÉÔÂ¤òÊä¤¦·Á¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Íâ12·î7Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÎËÇ«´ÏÂâ¤Ï¿ÊÏ©¤òÅì¤ØÅ¾¤¸¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æî¤Ø¥°¥ë¤Ã¤È²ó¤Ã¤¿¡£
ÊÆ³¤·³·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤ÇÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ëËÌÂ¼½ß»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¶õÊìÀÜ¶á¤ÏÊÌ¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆî²¼¤Ï¡¢ÊÆ¶õÊì¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ³¤·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³¤¼«¤ä¶õ¼«¤ÎÂÐ±þ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¼ç´ã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¹ñ¤¬ËÜÅö¤Ë¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶õÊì´ÏÂâ¤ò²Æì¤È¥°¥¢¥à¤Î´Ö¤Î³¤°è¤ËÅ¸³«¤·¡¢ÊÆ³¤·³¤¬¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤«¤ò»î¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ËÌÂ¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âè7´ÏÂâ¤Î¶õÊì¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ï12·î2Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¥°¥¢¥à¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å½Ð¹Á¡£8Æü¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤«¤é84Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÆü¤Ë¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¤È¶¦¤Ë¡¢´ØÅìÆîÊý¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤Ç±é½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÆ°¤¤È»þ´ÖÅª¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆÂ¦¤¬¤³¤Î°ìÏ¢¤Î»öÂÖ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡ÚÃæÏª¤ÎÇú·âµ¡¤¬ÈôÍè¡¢ÊÆ¤âÇú·âµ¡¤ÇÂÐ¹³¡ª¡Û
¤µ¤é¤Ë12·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎH¡Ý6Çú·âµ¡2µ¡¤È¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎTu¡Ý95Çú·âµ¡2µ¡¡¢·×4µ¡¤¬µÜ¸Å³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ÊÔÂâ¤ÏÆüËÜÆîÉô¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤·¤¿¸å¡¢Åìµþ¤Þ¤Ç¤¢¤ÈÌó700Ò¤È¤¤¤¦ÃÏÅÀ¤ÇÈ¿Å¾¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¶õ·³¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÀïÎ¬Çú·âµ¡Tu-95¡£ÎäÀï´ü¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤À¤¬¡¢¸½ºß¤â³Ë¡¦ÄÌ¾ïÎ¾ÍÑ¤Î½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ²ÄÇ½¤Ê¼çÎÏÇú·âµ¡¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Á°½Ð¤Î¿ù»³»á¤Ï¡ÖÃæÏª¤ÎÇú·âµ¡¤¬¶õÊì¤È»þ´ü¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈôÍè¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÃ±¤Ê¤ë·±ÎýÈô¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥í¥·¥¢¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ï¢·È¤·¤ÆÆ°¤±¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«±ÒÂâ¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤ÈÂÐÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤ÆÆîÀ¾¥·¥Õ¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÇÆüËÜ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÃæÏªÇú·âµ¡ÊÔÂâ¤Ë¤Ï¡¢ÎËÇ«´ÏºÜ¤ÎJ¡Ý15¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç¿ïÈ¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤âÇú·âµ¡¤¬ÈôÍè¤·¤¿Îã¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶õÊìÀÜ¶á¤È»þ´ü¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÇú·âµ¡¤¬Èô¹Ô¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê°ìÃÊÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¹ÔÆ°¤À¡£
Ãæ¹ñ¶õ·³¤ÎÃæµ÷Î¥Çú·âµ¡H-6¡£µì¥½Ï¢À½Tu-16¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë²þÎÉ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¡¢¶áÇ¯¤ÏÂÐ´Ï¡¦ÂÐÃÏ½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¸£À©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊÆ¹ñ¤âÆ°¤¤¤¿¡£12·î10Æü¡¢ÆüËÜ³¤¾å¤Î¶õ°è¤Ç¡¢ÊÆ¶õ·³¤ÎB¡Ý52Çú·âµ¡¤È¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF¡Ý15¡¢F¡Ý35¤¬¶¦Æ±Èô¹Ô·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤À¡£
¸µ³¤¾¤Î°ËÆ£½Ó¹¬»á¤Ï¡¢¤³¤Î±é½¬¤Î°ÕÌ£¤ò¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÂè1ÎóÅçÀþ¤ÏÀ¾È¾µå¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÊÆ¹ñ¤Î¹ñ±×¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ°¤¤Ç³ÎÇ§¤µ¤»¤¿ÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
ÆüÊÆ¤ÈÃæÏª¤Î¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿º£²ó¤ÎÃæ¹ñ·³¤ÎÄ©È¯¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÏÊÆÃæ²ñÃÌ¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Ï°ìÄê¤Î°ÂÄê¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¼þÊÕ¤ÇÃæ¹ñ¤¬°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
Â¿ËàÂç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¤ÇÃÏÀ¯³ØÀìÌç²È¤Î±ü»³¿¿»Ê¡Ê¤Þ¤µ¤·¡Ë»á¤Ï¡¢¡Ö¤à¤·¤íÊÆÃæ´Ø·¸¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ÃæÏª¤ÎÇú·âµ¡¤ÎÈôÍè¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¶õ·³¤ÎB-52ÀïÎ¬Çú·âµ¡¤È¡¢¶õ¼«ÀïÆ®µ¡F-15¡¢F-35¤¬¶¦Æ±Èô¹Ô·±Îý¤ò¼Â»Ü¡£Âè1ÎóÅçÀþ¤ò½ä¤ëÍÞ»ßÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÂç¹ñÆ±»Î¤¬Á´ÌÌ¾×ÆÍ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÁÐÊý¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÉÌÌ¤Û¤É¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¤ÏËà»¤¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎäÀï´ü¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡Ø°ÂÄê¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Î¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÈÆ±¤¸¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢ÊÆ¥½´Ø·¸¤Ï¶ËÅÙ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ËÀïÁè¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µÕ¤ËÂç¹ñ´Ö¤Î´Ø·¸¤Ï°ìÄê¤Î°ÂÄê¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ä«Á¯ÀïÁè¤ä¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ê¤É¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¤ÏÊ¶Áè¤¬ÉÑÈ¯¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ïº£¡¢Æ±¤¸È¯ÁÛ¤Ç¡Ø¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤éÂç¤¤Ê¾×ÆÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÏ°Ï¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
º£²ó¼èºà¤·¤¿ÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶õÊì¤äÇú·âµ¡¤ÎÆ°¤¤¬º£¸å¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£Ãæ¹ñ·³¤ÏÌ¤´°À®¤À¤¬¡¢ÎýÅÙ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢Ä©È¯¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼Ì¿¿¡¿ËÉ±Ò¾Ê¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ