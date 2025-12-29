テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、 東京都日野市の多摩動物公園で２８日午前、飼育しているヨーロッパオオカミが脱走したことを報じた。

２頭のうちの１頭が脱走。これにより同動物園は年内最後の開園日だったが緊急臨時休園。午後２時２０分ごろに無事に捕獲されたことを伝えた。

また番組では、脱走の原因には調査中であり、専門家によると人為的なミスや展示スペースなどに何らかのほころびがあって脱走した可能性があると紹介した。

元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「上空から撮っている映像を見ても自然の環境に近いような、多摩丘陵をうまく使った動物園なんですよね」とひとこと。そして「だからオリの中に閉じ込めるという飼い方ではない感じ。なんかオリの中に閉じ込めるというやり方自体が本当にどうなんだろうと思うところもあるから、こういう風な飼い方はいいなと思うんですけどね」と私見を語った。

これに司会の羽鳥アナウンサーは「ただ、こういった可能性もあるということですね。原因究明（が必要）だということだと思います」と続けた。