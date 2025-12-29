今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年2025年12月29日（月）〜2026年1月4日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年2025年12月29日（月）〜2026年1月4日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は、普段よりも遊べて楽しくなるタイミング。誘われると行きたくなるので、きちんとやるべきことは済ませて、メリハリを持って行動するようにしましょう。恋愛面は、新しい出会いがある予感。相手の話をよく聞いて、自分と合うのかじっくり考えちゃいそう。気になるなら連絡先を交換しておきましょう。
★ワンポイントアドバイス★
友人や仲間に感謝のメッセージを送ったり、直接会って気持ちを伝えたりしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
