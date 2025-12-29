東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6716　高値0.6725　安値0.6697

0.6756　ハイブレイク
0.6741　抵抗2
0.6728　抵抗1
0.6713　ピボット
0.6700　支持1
0.6685　支持2
0.6672　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5836　高値0.5842　安値0.5818

0.5870　ハイブレイク
0.5856　抵抗2
0.5846　抵抗1
0.5832　ピボット
0.5822　支持1
0.5808　支持2
0.5798　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3672　高値1.3685　安値1.3643

1.3732　ハイブレイク
1.3709　抵抗2
1.3690　抵抗1
1.3667　ピボット
1.3648　支持1
1.3625　支持2
1.3606　ローブレイク