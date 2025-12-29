東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6716 高値0.6725 安値0.6697
0.6756 ハイブレイク
0.6741 抵抗2
0.6728 抵抗1
0.6713 ピボット
0.6700 支持1
0.6685 支持2
0.6672 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5836 高値0.5842 安値0.5818
0.5870 ハイブレイク
0.5856 抵抗2
0.5846 抵抗1
0.5832 ピボット
0.5822 支持1
0.5808 支持2
0.5798 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3672 高値1.3685 安値1.3643
1.3732 ハイブレイク
1.3709 抵抗2
1.3690 抵抗1
1.3667 ピボット
1.3648 支持1
1.3625 支持2
1.3606 ローブレイク
