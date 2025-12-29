ＮＹ金 時間外取引 上昇スタート、イスラエル・イラン再衝突を警戒 ＮＹ金 時間外取引 上昇スタート、イスラエル・イラン再衝突を警戒

ＮＹ金 時間外取引 上昇スタート、イスラエル・イラン再衝突を警戒



東京時間08:18現在

ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4577.00（+24.30 +0.53%）



NY金は時間外で上昇スタート、中東情勢懸念で安全資産である金需要が高まっている。銀価格は最高値を更新。



トランプ米大統領とイスラエル首相の会談が予定されている中、イラン大統領が自国が欧米諸国と「全面戦争」状態にあると語った。イスラエル首相は来年イラン再攻撃の可能性について米国に説明する方針で、イラン側も攻撃を受ければ反撃に出る可能性を示唆している。

