ダウ90000の蓮見翔が「プライドがめっちゃ高い」芸人を告白し「プライドの塊」などと指摘するヒトコマがあった。

【映像】“プライドがめっちゃ高い”先輩芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、さまざまなハラスメントでキレづらくなった世の中に、史上最強のブチギレ軍団がベストなキレ方をアドバイスする「行列のできるブチギレ相談所 史上最強のブチギレ軍団キレ納めSP」が放送。相談員として、永野、アンジャッシュの渡部建、ダウ90000の蓮見翔、カーネーションの吉田結衣が登場。キレたいのに我慢してしまうゲストに、そいつどいつの市川刺身、さや香（新山、石井）、上原わかなが出演した。

相談者は、パンプキンポテトフライの谷拓哉。先輩の飲み会に途中参加した際のこと。女性店員が接客してくれるお店で、先輩からも女性からも雑ないじりを受け、酒を作らされたり「お腹が空いたから肉まんを買ってこい」などと命令されることもあったという。その際に谷は、先輩が自分を守ってくれなかったことに対して怒れなかったことを悔やんでいるそうだ。

谷とは食事に行くなど、交流があるという蓮見。「たぶん、プライドが邪魔して怒れなかったんだろうな」と発言し、「谷さんは、プライドがめっちゃ高いんです」と付け加えた。

今年3月いっぱいで解散したが、9月1日に再結成を発表したパンプキンポテトフライ。谷は再結成の際にXに「離れたときに大切さに気付きみたいなきもいやつあるじゃないですか、あれです」とポストしたそうで、蓮見は「先回りして、これ以上いじらないでねをやっているんです」と指摘した。

今回の相談も、先輩が守ってくれなかったことに対してではなく「先輩にいじられたことに対して、真っすぐキレている」と分析。その後、蓮見に分析されていることに対して「癪です」と述べた谷に、蓮見は「プライドの塊だろ！こんな人」と声を荒げた。