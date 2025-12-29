今回は、親の悪口を平気で言う彼と婚約破棄したエピソードを紹介します。

同棲を心底後悔…

「同棲中の婚約者の彼と実家に帰省し、両親と和やかに過ごしました。そして実家から帰る途中、車の中で彼が『お前の家族って、あんな感じなんだね』と言ってきたんです。

どういうことかと突っ込むと、『あんな家庭で育ったから、お前もだらしないんだな』と失礼な発言をしてきて……。私のことをバカにするだけならまだしも、私の家族のことを悪く言うなんて許せません。

そこで私は婚約破棄することにしましたが、同棲中なので家を出て行くまでは彼と毎日顔を合わせなければならず、ただただ憂鬱で……。彼は彼で『機嫌直せよ』と甘えた口調で言ってきたりしてゾッとしましたし、『同棲しなきゃよかった……』と心底後悔しました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ これが同棲のつらいところですよね。でも、同棲して初めて分かったこともあるでしょうし、同棲してよかったこともきっとあるはずですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。