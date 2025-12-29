¡ÖËÍ¤¬¸½Ìò¤Î´Ö¤Ë¡Ä¡×Ãª¶¶¹°»ê¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯°úÂà¤Î»þ¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÉü³è¤µ¤»¤¿ÃË¤¬³ð¤¨¤¿¤¤¡ÈºÇ¸å¤ÎÌ´¡É
2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¡Ê49ºÐ¡Ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØGET SPORTS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤ËÆÍÁ³¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿Ãª¶¶¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤ÏÁ´3²ó¤ÎÂè3²ó¡Ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤â¤Ê¤¯°úÂà¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤¬ºÇ¸å¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤¡ÈÌ´¡É
°úÂà¤Þ¤Ç»Ä¤ê57Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿11·î8Æü¤Î°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤Ç¤ÎÂç²ñ¡£»Ä¤ê2¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À·è¤Þ¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¸å¡Ä
Ãª¶¶¡§¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¾ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¡¼¤ó¡ª°¦¤·¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×
¤½¤¦Ãª¶¶¤¬·è¤áÂæ»ì¤ò¸À¤¤½ª¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢ÆÍÁ³¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎAEW½êÂ°¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê38ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¥«¥À¡§¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¡¢°úÂà¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î4Æü¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤éËÍ¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÈè¤ì¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡¢¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡ª¡×
¤Ê¤ó¤È°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤Ë¥ª¥«¥À¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤À¡£
2¿Í¤Ï²áµî3²ó¡¢1.4Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Ê¤É¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î°ì»þÂå¤ò¤È¤â¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤ÏÃª¶¶¤Î2¾¡1ÇÔ¡¢2016Ç¯°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥ª¥«¥À¡§¡ÖºÇ¸å¤Î°ìÀï¤Ï³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤à¤è¤êÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¡¢Í¾Íµ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãª¶¶¡§¡Ö¤è¤¯¥ª¥«¥À¤¬°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥«¥À¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æµ²±¤¬ºÙË¦¤ò¼ãÊÖ¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Ê³¤¤Î©¤Ä¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ãª¶¶¤È¥ª¥«¥À¤ÎÆ®¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎò»Ë¤«¤é¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡×
¢¡Ãª¶¶¹°»ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈºÇ¸å¤ÎÌ´¡É
¤½¤ó¤ÊÃª¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡£È¾Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡È°úÂà¡É¤ÎÆóÊ¸»ú¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãª¶¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°úÂàÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤ê¤è¤¦¤ä¤¯³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÈà¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ãª¶¶¡§¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷»¥»ß¤á¡£ËÍ¤¬¸½Ìò¤Î´Ö¤Ë¡¢°ìÅÙ¤½¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È10²ó¡£¼«¤é¤¬¿Íµ¤¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤âËþ°÷¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»Ä¤µ¤ì¤¿»ÈÌ¿¤Ï¡ÈÅìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷¡É¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤³¤½¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¤Î½ªÃåÅÀ¤À¡£
Ãª¶¶¡§¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤È¤«¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃª¶¶¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¸å¤íÈ±°ú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¼¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê´ê¤¤¡£Ä¹¤¤¤³¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÏÌµ¿Í¤À¤Ã¤¿¥É¡¼¥à¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ë¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¤ß¤Ê¤µ¡¼¤ó¡ª°¦¤·¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ãª¶¶¤Î·è¤áÂæ»ì¡£
¸½ÌòºÇ¸å¤ËÈà¤«¤é¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë»þ¡½¡½¤½¤ì¤Ï¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸26Ç¯¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£