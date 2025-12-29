２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５６．７４ドル（－１．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５５２．７ドル（＋４９．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６４８．６セント（＋５４５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１９．００セント（－２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５０．００セント（－１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５８．７５セント（－４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３００．４３（－０．９９）
出所：MINKABU PRESS
