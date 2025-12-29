フィギュアスケートの渡辺倫果選手が28日に自身のSNSを更新。現役続行を発表しました。

10月に行われたグランプリシリーズ第2戦・中国大会では、3位で今季初の表彰台にあがった渡辺選手。続いての出場となった11月のグランプリシリーズ第5戦・アメリカ大会でも、1つ順位をあげて銀メダルに輝き、ミラノ・コルティナ五輪の代表争いに名乗りをあげます。その後、グランプリファイナルでは6位。最終選考となった全日本選手権大会では、FSで2本のトリプルアクセルを決めるもなかなか点数を伸ばせず、7位となりました。それでも演技を終えて笑顔でガッツポーズ。その後、氷上に膝をつき感情をあふれさせる場面もありました。

ミラノ・コルティナ五輪には補欠選手として名前を連ねるも、「これからのことはもう少しだけ時間をください」と思いを明かしていた渡辺選手。それでも、28日に自身のインスタグラムを更新し「このたび、競技を継続し、今後4年間フィギュアスケートに取り組んでいく決断をいたしました」と、現役続行を発表しました。

続けて「これまで多くの方々に支えられ、競技に向き合うことができていることに、改めて深く感謝しております。競技者としてさらに強く成長し、一つ一つの演技が皆さまの心に残るものとなるよう、全力で取り組んでまいります。引き続き、温かいご声援を賜りましたら幸いです」と思いを寄せた渡辺選手。ファンからも今後に向けてエールが送られました。