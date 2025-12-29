観客5万5000人超、大興奮の豪州アナをうらやむ声

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日、中山芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。大観衆の声援で揺れる中山競馬場で驚きの声を上げたオーストラリアの実況アナウンサーに、海外のファンから羨望の声が届いた。

豪快に差し切って皐月賞に続くG1通算2勝目を挙げたミュージアムマイル。鞍上のクリスチャン・デムーロ騎手がスタンドに向かって拳を突き上げるとスタンドは大きく沸いた。5万5000人を超える観客を飲み込んだ中山競馬場に驚いたのが、豪州の競馬専門局「スカイ・レーシング」でアナウンサーを務めるルーク・マーロウ氏だ。

自身のXで「有馬記念のために中山競馬場に来ている。最高だ！」と感想を伝えると、海外のファンから「マーロウ、最高の人生を生きているようだな。全てを楽しんで」「日本が大好きだ。できれば来年か27年末に子供たちを連れて行きたい」「これは私のやりたいことリストの上位よ！」と現地参戦を希望する声が次々に寄せられていた。



