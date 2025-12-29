1950〜60年代のフランス映画のアイコンであり、犬肉の食用反対運動で韓国でもよく知られたベテラン女優ブリジット・バルドーさんが、今月28日（現地時間）、91歳で死去した。

AFPなど海外メディアによると、バルドー財団はこの日、「世界的な俳優であり歌手だったブリジット・バルドー財団の設立者の死去を、深い悲しみをもって発表する」と明らかにし、「彼女は名声ある俳優としてのキャリアを捨て、動物の福祉と自身の財団に生涯と情熱を捧げた」と述べた。具体的な死亡場所や死因、葬儀の日程などはまだ公表されていない。

1934年にパリで生まれたバルドーさんは、バレエを学んだ後、15歳のときに雑誌『ELLE』の表紙モデルを務めて知られるようになり、1956年の映画『素直な悪女』で世界的スターへと躍進した。その後も『真実』『軽蔑』『ビバ！マリア』などを通じて、フランス大衆文化を象徴する存在となった。活動期間中には60曲以上を歌い、歌手としても活躍した。

バルドーさんは1973年に映画界を離れた。バルドーさんは1996年、英ガーディアンとのインタビューで「私を取り巻く狂気は常に非現実的に感じられた」とし、「私はスターとしての人生に備えたことは一度もなかった」と打ち明けた。引退後、バルドーさんが選んだ道は動物権利活動家としての道だった。AFPは「アザラシ狩りのドキュメンタリーを見たバルドーさんが、引退後は動物保護に専念することを決めた」と伝えた。バルドーさんは1986年に「ブリジット・バルドー財団」を設立し、毛皮反対や虐待された動物の救助・保護活動を続けてきた。

韓国でバルドーさんの名前が知られるようになったきっかけも、動物権利運動に関連している。バルドーさんは2002年、日韓ワールドカップを前に「犬肉を食べる慣行がある韓国で開催されるワールドカップをボイコットしよう」と主張し、論争の中心に立った。特に2001年、MBCラジオ番組『孫石熙（ソン・ソッキ）の視線集中』の電話インタビューでは、犬肉の食用を「野蛮だ」と表現したうえで、司会者の質問に対し「野蛮人とは話すことはない」と一方的に通話を切ったこともあった。

晩年のバルドーさんはフランス国内でも物議を醸す人物だった。移民・少数者問題をめぐる強硬発言のためだった。ガーディアンは「バルドーさんは2003年の著書『沈黙の叫び』で右翼的傾向を露わにし、同性愛者や教師、そしてフランス社会のイスラム化を批判した」とし、「その結果、人種憎悪を扇動した罪で有罪判決を受けた」と伝えた。

バルドーさんは2年前にも呼吸困難で病院に搬送されたことがある。先月には急激な健康悪化で、フランス南部トゥーロンの病院に入院した。