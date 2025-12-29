ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤«¤é¿ÍÀ¸½é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¢ªÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¤¬ÂÐ¹³¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡2026Ç¯1·î2Æü¸á¸å3»þ40Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ 42Ç¯ÌÜ¤â¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤ó¤ÞSP¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¡ÊÂÀÅÄ¸÷¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ëÇú¾ÐÌäÂê
¡¡Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÅÄÃæ¤Ïº£Ç¯·ëº§10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢Ì¼¤Î¤¢¤ë¸ÀÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ëº§»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤«¤é¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¼«Ëý¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤ÏÂÀÅÄ¤¬¡Ö²¶¤â¡ÊÌÚÂ¼¤È¡Ë¿ÆÍ§¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¼»ÅÊ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢½é¤á¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤È²ñ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÈÂÀÅÄ¤¬À¸ÊüÁ÷¤ÇÈäÏª¤·¤¿Ì¡ºÍ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Àª¤¤»ß¤Þ¤é¤º¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤¹3¿Í¡£¤¹¤ë¤È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Çú¾ÐÌäÂê¤Î¡È¾×·â±ÇÁü¡É¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡Çú¾ÐÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬´ñÀ×Åª¤Ë¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÉ¬»à¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀÚ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤Î¾æ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¢£Çú¾ÐÌäÂê¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÀÅÄ¡§¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤¬Ìö¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£»×¤¤½ÐÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡©
ÅÄÃæ¡§¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂÀÅÄ¡§¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÈÌ¡ºÍ¤Ç±Ä¶È¤ò¤Þ¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ñ´Û¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£²¿¤Ë¤â¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡Á¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡£
¡½¡½¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄÃæ¡§¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÈËÍ¤¿¤Á¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°Õ³°¤ËËÍ¤é¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ 42Ç¯ÌÜ¤â¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤ó¤ÞSP¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å3»þ40Ê¬¡Á6»þ25Ê¬(¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È)
½Ð±é¡§ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
¥²¥¹¥È¡§ÅÄÃæ¾Âç¡¢Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¡¢Çú¾ÐÌäÂê¡¢ËôµÈÄ¾¼ù(¥Ô¡¼¥¹)¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢ÌÚÆîÀ²²Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê
