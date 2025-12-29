ムロツヨシ、番組きっかけで実母と再会→義母に報告したエピソードに「ドラマチックやなあ！」
2026年1月2日午後3時40分から放送される『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）に俳優のムロツヨシと木南晴夏が出演する。
【番組カット】『さんまのまんま』正月SPで共演する又吉直樹＆爆笑問題
ムロツヨシはこの番組への出演がきっかけで、実母と再会したとさんまに報告する。実母と会ったことを養母に話したというエピソードに、さんまは「ドラマチックやなあ！」と感激。さらにムロは「さんまさんに言おうと思ってとっておいた」という質問をさんまに用意。「家にいるとき寂しいってありますか？」と直撃すると、2人はひとり暮らしの“寂しさ”や“結婚”についてじっくりと語り始める。
そして、ムロと親交のある木南が合流。木南の結婚前には、ムロ含め俳優仲間らとカードゲームをよくしていたそう。また、木南が玉木宏と結婚したことに、「想像してなかった」とさんまが当時を振り返ると、木南が「食事会で『送ったるわ』って言われた結婚祝いがまだ届いていない」とクレーム。慌てたさんまに「何がほしいの？」と聞かれ、あるおねだりをする。
【番組情報】
タイトル：『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』
放送日時：2026年1月2日（金）午後3時40分〜6時25分(カンテレ・フジテレビ系全国ネット)
出演：明石家さんま
ゲスト：田中将大、里田まい、爆笑問題、又吉直樹(ピース)、ムロツヨシ、木南晴夏、ちゃんみな、今田耕司
【番組カット】『さんまのまんま』正月SPで共演する又吉直樹＆爆笑問題
ムロツヨシはこの番組への出演がきっかけで、実母と再会したとさんまに報告する。実母と会ったことを養母に話したというエピソードに、さんまは「ドラマチックやなあ！」と感激。さらにムロは「さんまさんに言おうと思ってとっておいた」という質問をさんまに用意。「家にいるとき寂しいってありますか？」と直撃すると、2人はひとり暮らしの“寂しさ”や“結婚”についてじっくりと語り始める。
【番組情報】
タイトル：『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』
放送日時：2026年1月2日（金）午後3時40分〜6時25分(カンテレ・フジテレビ系全国ネット)
出演：明石家さんま
ゲスト：田中将大、里田まい、爆笑問題、又吉直樹(ピース)、ムロツヨシ、木南晴夏、ちゃんみな、今田耕司