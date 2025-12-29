本格的な冬の到来を迎え、旅行や帰省で人の流れが増えるこの時期。ウィンタースポーツや美しい雪景色を満喫できる「北海道」、温泉やイルミネーション・テーマパークなどが楽しめる「関西」は冬の旅行の定番地です。そんな旅の帰り、北海道・新千歳空港と関西国際空港で買えるお土産13品を厳選しました。

北海道・新千歳空港のベスト土産7選

季節問わず人気が高まる北海道。新千歳空港の2024年の年間旅客数は1988年の開港以来、過去最大に達しました。さらに2025年8月には、1ヶ月で250万人超えを記録し、こちらも開港後最多を記録。新千歳空港は、北海道といえば！ なグルメが集まっています。北海道らしい商品や、空港限定・数量限定の特別感ある手土産をセレクトしました。

上品な口溶けにうっとり、冬だけのご馳走『SNOWS』

スノーサンド白と黒（8個入）1593円

『SNOWS』スノーサンド 白と黒（8個入） 1593円

・毎年寒い時期の訪れと共に販売開始する期間限定品（4月末まで）

・北海道放牧牛乳で作る生チョコレートをサクサクのラングドシャでサンド

・なめらかな口溶けと濃厚なコクにうっとり

『SNOWS』

住所：新千歳空港国内線ターミナルビル2階 ANA FESTA 千歳ロビー店

電話：03-5757-8125

営業時間：7時15分〜20時半

※ANA FESTA千歳ロビー店のほか、JAL PLAZA新千歳空港出発ロビー店、スカイショップ小笠原、スノーショップ出発売点で2025年11月1日〜2026年4月30日販売

空港で作る焼きたてパイの完成度に唸る『札幌農学校新千歳空港ファクトリー店』

焼きたて北海道アップルパイ（4個入）1992円

『札幌農学校新千歳空港ファクトリー店』焼きたて北海道アップルパイ（4個入） 1992円

・香ばしいサクサクのパイ生地に大きなアップルフィリングがどどん！

・道産のバターや牛乳、生クリームと素材も上質

・店舗併設の工房で焼いた作り立てを味わえるのはここだけ

・1個から購入可（498円）

『札幌農学校 新千歳空港ファクトリー店』

住所：新千歳空港国内線ターミナルビル2階

電話：050-5897-0394

営業時間：9時〜20時

北海道産牛乳100％使用のキャラメルスイーツ『キャラメルキッチン』

キャラメルビスケットバター（8個入）1296円

『キャラメルキッチン』キャラメルビスケットバター（8個入） 1296円

・新千歳空港のみに店を構える生キャラメル専門店

・人気商品はザクザク食感が楽しい「キャラメルビスケット」

・ほろ苦さとバターの風味広がる贅沢な味わい

『キャラメルキッチン』

住所：新千歳空港国内線ターミナルビル2階

電話：0123-46-6590

営業時間：8時〜20時

空港限定＆行列必至も納得のチーズ薫る柿の種『スノーチーズ』

ちーたね（50g）680円

『スノーチーズ』ちーたね 50g 680円

・チーズの可能性を追求するチーズ菓子専門店

・販売は毎日8時と15時の2回のみ

・チーズと黒胡椒を効かせた柿の種にアーモンドとフリーズドライチェダーチーズを組み合わせた、手が止まらなくなる逸品

『スノーチーズ』

住所：新千歳空港国内線ターミナルビル2階

電話：0123-25-9101

営業時間：8時〜20時

子供も大人も好物ポテト＆コーンで楽しき味と食感『かま栄新千歳空港店』

パンロール248円

『かま栄新千歳空港店』パンロール 248円

じゃがコーン（チーズ入り）270円

『かま栄新千歳空港店』じゃがコーン（チーズ入り） 270円

・明治38年創業のかまぼこ専門店

・店頭には土産にも食べ歩きにもぴったりの揚げかまぼこもズラリ

・大人気の「パンロール」はすり身をパンで巻いたもの、食感が楽しい

・「じゃがコーン」は空港店のみで販売

『かま栄新千歳空港店』

住所：新千歳空港国内線ターミナルビル2階

電話：0123-46-5894

営業時間：8時〜20時

すぐに売り切れ！13時の販売開始を狙って空港へGO『小樽洋菓子舗ルタオ』

サンフォニーフロマージュ（3個入）1650円

『小樽洋菓子舗ルタオ』サンフォニーフロマージュ（3個入） 1650円

・毎日13時から20箱限定で販売、新千歳空港限定品

・北海道産小麦を使ったパイ生地にザクッと香ばしいクランブルをトッピング

・中には2種類のフロマージュクリームがたっぷり

・食感も味わいも多層的の絶品スイーツ

『小樽洋菓子舗ルタオ』

住所：新千歳空港国内線ターミナルビル2階

電話：0123-46-2250

営業時間：8時〜20時

関西空港の人気土産6選

関空・伊丹・神戸の関西3空港は、2024年度の年間旅客数が初の5000万人を突破し、本格的なコロナ禍からの回復を見せています。その中でも関西国際空港（関空）は、2024年度の旅客数が3179万人と過去最多を記録しました。賑わいを見せる関空でお土産を買うなら、第1・第2ターミナルビルともに、ショップ『関西旅日記』がおすすめ。関西のお土産が集結しています。厳選して6品をご紹介！

フィナンシェのトップブランドが作った詰め合わせ！『アンリ・シャルパンティエ』

京都宇治抹茶フィナンシェ天峰詰合せ（12個入・各6個）3024円

『アンリ・シャルパンティエ』京都宇治抹茶フィナンシェ天峰詰合せ（12個入・各6個） 3024円

・兵庫県芦屋発祥の洋菓子ブランド

・代表商品のフィナンシェは北海道産の生乳を使用したオリジナルの発酵バターを使用

・茶師十段が開発したフィナンシェ専用の宇治抹茶を使った「抹茶フィナンシェ」との詰め合わせを関空限定で販売

購入場所：関西国際空港 『関西旅日記』第1ターミナルビル国内ロビー店

関西を代表するロールケーキブランドの限定品『モンシェール』

堂島ブランロール1971円

『モンシェール』堂島ブランロール 1971円

・ロールケーキブームの火付け役、大阪発の洋菓子ブランド『モンシェール』

・「常島ブランロール」は、北海道産生乳を使った「常島ロール」のクリームにホワイトチョコレートをブレンドして生地で巻いたもの

・関空、伊丹、神戸の3空港限定の販売

購入場所：関西国際空港 『関西旅日記』第2ターミナルビル国内ロビー店

パリッ、サクッ。関西人の愛するポン酢があられになった『日の出屋製菓』

旭ポンズアラレ（10袋入）1188円

『日の出屋製菓』旭ポンズアラレ（10袋入） 1188円

・関西人に愛されてきたロングセラー商品「旭ポン酢」の魅力を生かしたあられ

・薄く仕上げられた生地は軽くパリパリ食感

・食べ進めるとポン酢の風味が口の中に広がる

購入場所：関西国際空港 『関西旅日記』第2ターミナルビル国内ロビー店

生チョコがアクセントのふんわり柔らかな空港限定サブレ『むか新』

抹茶ミルクサブレくぼみ（8枚入）1458円

『むか新』抹茶ミルクサブレくぼみ（8枚入） 1458円

・1982年創業の和洋菓子の老舗が関空、伊丹、神戸の3空港限定で販売

・ミルク風味の生チョコを宇治抹茶のサブレで包んで焼いている

・生地は甘さ控えめながら、チョコがアクセント的な甘さを生み出す

購入場所：関西国際空港 『関西旅日記』第1・第2ターミナルビル国内ロビー店

抹茶と豆乳が層になった京都発のバームクーヘン『京ばあむ』

京ばあむ 1577円

『京ばあむ』京ばあむ 1577円

・しっとり＆ふんわりした生地で宇治抹茶と京都産豆乳を使用した、京都発のバームクーヘン

・抹茶の苦みは抑えつつ、香りや旨みが引き出された

・外周部分は抹茶のフォンダンでコーティング

購入場所：関西国際空港 『関西旅日記』第1・第2ターミナルビル国内ロビー店

もっちり生地と粒あんのバランスが絶妙な包み込むどら焼き『叶匠壽庵』

うわのそら【プレーン】（5個入）1188円

『叶匠壽庵』うわのそら【プレーン】5個入 1188円

・関空、伊丹、神戸の3空港以外では一部の百貨店のみで取り扱い

・北海道産小豆のつぶ餡が、ふんわり＆もっちりのどら焼き生地で包み込まれている

・食べ応えがあり満足感が高い

購入場所：関西国際空港 『関西旅日記』第1・第2ターミナルビル国内ロビー店

『関西旅日記』

電話番号：072-455-4195

関西国際空港第1ターミナル国内ロビー店：7時〜22時

関西国際空港第2ターミナル国内ロビー店：5時半〜20時

休日：無休

