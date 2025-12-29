アルジェリアがマフレズ弾でGS突破…モザンビークは6度目の参加で史上初勝利／アフリカ杯第2節
アフリカネイションズカップ（AFCON）のグループステージ第2節が26日から28日にかけて行われた。
28日にはグループEとグループFの試合が行われた。グループEのアルジェリアは、23分にリヤド・マフレズ（アル・アハリ／サウジアラビア）が決めたPKの1点を守り抜いて2連勝。グループステージ突破を決めた。
グループFでは、モザンビークがガボンを撃破。2点を先行した後にピエール・エメリク・オーバメヤン（マルセイユ／フランス）の得点を許したものの、最終的に3−2で打ち合いを制した。モザンビークは通算6度目のAFCON出場だが、17試合目にして大会初勝利を挙げた。同組のコートジボワールvsカメルーンは、アマド・ディアロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）の得点でコートジボワールが先制したものの、オウンゴールでカメルーンが追いつき、1−1で引き分けた。
FIFAワールドカップ26で日本代表と同組となったチュニジアは、ナイジェリアと打ち合いの末に2−3で敗れて、グループCで1勝1敗。一方、ヴィクター・オシムヘン（ガラタサライ／トルコ）やアデモラ・ルックマン（アタランタ／インテル）らがゴールを挙げたナイジェリアは、連勝で決勝トーナメント進出を決めた。
グループAのエジプトもモハメド・サラー（リヴァプール／イングランド）の1点を守り抜いて南アフリカを下し、連勝でグループステージ突破が決定。優勝候補と目されるグループAのモロッコはブライム・ディアス（レアル・マドリード／スペイン）が、グループDのセネガルはサディオ・マネ（アル・ナスル／サウジアラビア）が得点を挙げたものの、それぞれ勝ちきることはできずにドローで連勝を逃した。
グループステージの順位表は以下の通り。各組の2位以上、および3位の成績上位4チームが決勝トーナメントに進出する。
※（）内は勝ち点／得失点差
▼グループA
1位 モロッコ（4／＋2）
2位 マリ（2／0）
3位 ザンビア（2／0）
4位 コモロ（0／−2）
▼グループB
1位 エジプト（6／＋2）★決勝T進出
2位 南アフリカ（3／0）
3位 アンゴラ（1／−1）
4位 ジンバブエ（1／−1）
▼グループC
1位 ナイジェリア（6／＋2）★決勝T進出
2位 チュニジア（3／＋1）
3位 タンザニア（1／−1）
4位 ウガンダ（1／−2）
▼グループD
1位 セネガル（4／＋3）
2位 コンゴ民主共和国（4／＋1）
3位 ベナン（3／0）
4位 ボツワナ（0／−4）
▼グループE
1位 アルジェリア（6／＋4）★決勝T進出
2位 ブルキナファソ（3／0）
3位 スーダン（3／−2）
4位 赤道ギニア（0／−2）
▼グループF
1位 コートジボワール（4／＋1）
2位 カメルーン（4／＋1）
3位 モザンビーク（3／0）
4位 ガボン（0／−2）
