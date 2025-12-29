　楽天グループは、「楽天ブックス」、「楽天Kobo電子書籍ストア」、「楽天マガジン」、「Rakuten Music」、「Rakuten TV」を対象に集計した「2025年年間 Z世代エンタメランキング」を発表した。

「楽天ブックス」ランキング結果

▪集計期間：2025年1月1日から2025年10月20日
▪集計方法：「楽天ブックス」での販売数をもとに集計　※予約販売を含む
▪対象： 楽天会員の登録年齢が10月21日時点で15歳から26歳のユーザー

「楽天Kobo電子書籍ストア」ランキング結果

▪集計期間：2025年1月1日から2025年10月31日
▪集計方法：「楽天Kobo電子書籍ストア」における同一シリーズの購入件数　※雑誌を除く
▪対象： 楽天会員の登録年齢が11月4日時点で15歳から26歳のユーザー

「楽天マガジン」ランキング結果

▪集計期間：2025年1月1日から2025年10月31日
▪集計方法：「楽天マガジン」で取り扱う雑誌各号のユニークユーザー数を基に独自に算出
▪対象： 楽天会員の登録年齢が11月4日時点で15歳から26歳のユーザー

「Rakuten Music」ランキング結果

▪集計期間：2025年1月1日から2025年10月20日
▪集計方法：「Rakuten Music」学生プランにおける楽曲ごとの再生ユニークユーザー数を集計　※バンドルプランの再生数は除く

「Rakuten TV」ランキング結果

▪集計期間：2025年1月1日から2025年10月20日
▪集計方法：「Rakuten TV」ユーザーにおける売り上げ金額をもとに集計　※定額見放題、ライブ配信作品を除く
▪対象：楽天会員の登録年齢が10月21日時点で15歳～26歳のユーザー